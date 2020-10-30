Из-за сбора денег за пересечение российской границы Еврокомиссия возбудила против Эстонии дело

В связи с правилами Шенгенской границы Эстония должна отменить дополнительные условия, установленные для пересечения внешних сухопутных границ при выезде из ЕС, сообщила в пятницу пресс-служба Еврокомиссии.

В настоящее время Эстония требует, чтобы пассажиры, желающие выехать из ЕС, бронировали место в очереди на пересечение границы и вносили плату за бронирование и использование зоны ожидания. В Шенгенском пограничном кодексе содержится исчерпывающий перечень условий пересечения границы и контроля, применимых к пассажирам, покидающим ЕС, и государствам-членам не разрешается налагать на них дополнительные обязательства.

У Эстонии есть два месяца, чтобы проинформировать Комиссию обо всех мерах, принятых для надлежащего выполнения соответствующих положений Шенгенского пограничного кодекса. В противном случае Европейская комиссия может рассмотреть возможность продолжения административной процедуры.