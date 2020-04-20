Изоляция не поможет: кто может не устоять перед коронавирусом

Прежде всего, это доступность медицинского обслуживания. Дело в том, что сейчас единственная больница в штате Рорайма в Амазонском бассейне насчитывает всего 20 коек для больных коронавирусом. В соседнем штате Амазонас 90% коек в больницах уже заполнены — и в процентном соотношении уровень заболеваемости там самый высокий по Бразилии, 19 человек на 100 тыс..
Кроме того, представители коренных племен особенно уязвимы перед вирусами, распространяющимися в современном обществе, поскольку живут изолированно и имеют слабый иммунитет к ним — или вообще никакого.
Первым представителем коренных народов Бразилии, заболевшим коронавирусом, была 20-летняя женщина из племени кокама из штата Амазонас — в начале апреля ее тесты на COVID-19 оказались положительными после того, как она в числе 27 других индейцев сдала анализы после общения с врачом, впоследствии оказавшимся носителем инфекции, сообщало агентство Reuters. После этого стало ясно, что коронавирус может легко проникнуть в изолированные племена Амазонки.
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