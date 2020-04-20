Изоляция не поможет: кто может не устоять перед коронавирусом

Власти Бразилии в связи с пандемией коронавирусной инфекции крайне обеспокоены судьбой племен коренных жителей, оказавшихся абсолютно беззащитными перед болезнью. Волнение возросло после того, как на прошлой неделе в Бразилии умер от коронавируса 15-летний подросток, представитель племени яномама, проживающего в джунглях Амазонки на севере страны.

Подросток, живший в деревне Реебе, учился в школе в ближайшем к его поселению городе. Перед возвращением домой он почувствовал симптомы коронавируса и был отправлен в больницу. Однако спасти ребенка не удалось: он скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

По всей Бразилии в деревнях живет около 800 тыс. представителей коренных народов. Коронавирусом нового типа заразились девятеро из них, включая скончавшегося подростка. Кроме него, болезнь унесла еще двоих человек, по данным Специального секретариата по здоровью коренных народов бразильского минздрава, который следит за состоянием людей, живущих в поселениях племен Бразилии.