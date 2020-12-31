31.12.2020, 09:25
Израиль начнет выдавать “зеленые паспорта” прошедшим вакцинацию
С 17 января граждане Израиля смогут получить “зеленый паспорт” — электронный документ, подтверждающий прохождение вакцинации.
С 17 января граждане Израиля смогут получить “зеленый паспорт” — электронный документ, подтверждающий прохождение вакцинации.
У обладателей таких паспортов будет возможность беспрепятственно выезжать за границу. Кроме того, иммунный паспорт освобождает от необходимости проходить самоизоляцию по возвращении или после контакта с зараженным внутри страны, пишет портал Тонкости Туризма.
Документ представляет собой мобильное приложение. Его нужно загрузить на смартфон, оно активируется спустя 7 дней после того, как человеку введут вторую дозу вакцины.
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