Израиль планирует открыть границы для международного туризма 1 августа
Израиль рассчитывает открыть границы и возобновить международное сообщение 1 августа при условии контроля над эпидемией.
Израиль рассчитывает открыть границы и возобновить международное сообщение 1 августа при условии контроля над эпидемией.
На встрече с премьер-министром Греции глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху впервые назвал возможную дату открытия границ для иностранных граждан. По его словам, первый самолет с туристами на борту поднимется в воздух 1 августа при условии контроля над эпидемией коронавируса.
Как сказал Нетаньяху, в первую очередь возобновятся авиасообщение и туризм на израильско-греческом и израильско-кипрском направлениях.
"Внутренний туризм в Израиле открыт уже несколько недель. Открытие границ между Грецией и Израилем станет отправной точкой, долгожданным событием для всех туристов, мечтающих посетить Израиль".
Как сообщалось, Израиль начал постепенно снимать ограничения для внутреннего туризма с 3 мая. Сначала открылись парки и памятники на открытом воздухе, а также получили возможность принимать гостей небольшие отели-циммеры.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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