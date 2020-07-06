Израиль столкнулся с новой вспышкой коронавируса, “туристические коридоры” могут отменить(1)
“Туристические коридоры” с Грецией и Кипром, которые планировал запустить Израиль в августе, возможно, не состоятся. Причина — рост числа случаев коронавируса на Святой Земле. Согласно опубликованной газетой Haaretz информации, в стране зафиксирована ковидная вспышка — 204 новых случая коронавируса на утро понедельника.
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