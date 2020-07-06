Израиль столкнулся с новой вспышкой коронавируса, “туристические коридоры” могут отменить

Утром в понедельник министр туризма Израиля Асаф Замир заявил, что соглашение с Кипром и Грецией о возобновлении туризма с августа, о котором говорилось ранее, “не обсуждается”. Причиной он назвал растущий уровень заражения в Израиле. Ранее предполагалось, что регулярные рейсы из Израиля в Грецию и на Кипр будут возобновлены к 1 августа, пишет TourProm.

В самом Израиле пока жестких ограничений не перезапускают. Однако правительство удвоило штраф за отсутствие маски в общественных местах. Штраф подняли с 200 шекелей (около 51 евро) до 500 шекелей (около 128 евро).