06.07.2020, 12:16

Израиль столкнулся с новой вспышкой коронавируса, “туристические коридоры” могут отменить


EST
Израиль столкнулся с новой вспышкой коронавируса, “туристические коридоры” могут отменить
Scanpix, AHMAD GHARABLI

“Туристические коридоры” с Грецией и Кипром, которые планировал запустить Израиль в августе, возможно, не состоятся. Причина — рост числа случаев коронавируса на Святой Земле. Согласно опубликованной газетой Haaretz информации, в стране зафиксирована ковидная вспышка — 204 новых случая коронавируса на утро понедельника.

Утром в понедельник министр туризма Израиля Асаф Замир заявил, что соглашение с Кипром и Грецией о возобновлении туризма с августа, о котором говорилось ранее, “не обсуждается”. Причиной он назвал растущий уровень заражения в Израиле. Ранее предполагалось, что регулярные рейсы из Израиля в Грецию и на Кипр будут возобновлены к 1 августа, пишет TourProm.

В самом Израиле пока жестких ограничений не перезапускают. Однако правительство удвоило штраф за отсутствие маски в общественных местах. Штраф подняли с 200 шекелей (около 51 евро) до 500 шекелей (около 128 евро).

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