Израиль закрывает международное авиасообщение из-за коронавируса

Израиль приостановит международное авиасообщение с 26 по 31 января, чтобы затормозить распространение новых штаммов коронавируса.
“Мы впереди всего мира. Ни одна нация не сделала того, что мы собираемся сделать — мы герметично запечатаем страну”, — заявил во время заседания правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Запрет не коснется грузовых рейсов из-за рубежа и полетов служб скорой медицинской помощи. Вылететь из самого Израиля можно будет лишь по ряду причин: для лечения за границей, по работе, которую нельзя выполнить удаленно, для участия в судебных разбирательствах, похоронах члена семьи или в случае переезда.
Израиль приостановит международное авиасообщение в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса — “британского” и “южноафриканского”. После кабинета министров решение должны одобрить комиссия кнессета по экономике и комиссия по вопросам Конституции, законодательства и правосудия.
С начала пандемии в Израиле выявили 595 тысяч заразившихся, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли от коронавируса 4,3 тысяч человек.
С 8 января в стране действует строгий карантин. Жителям запрещено покидать свои населенные пункты, собираться более чем по пять человек в одном помещении и более чем по десять — на открытом воздухе. Кроме того, граждане не должны отходить от дома более чем на километр без уважительной причины — в противном случае им грозит штраф 500 шекелей (около 125 евро). Жесткий карантин действует в Израиле до 31 января.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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