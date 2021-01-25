Израиль закрывает международное авиасообщение из-за коронавируса

“Мы впереди всего мира. Ни одна нация не сделала того, что мы собираемся сделать — мы герметично запечатаем страну”, — заявил во время заседания правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Запрет не коснется грузовых рейсов из-за рубежа и полетов служб скорой медицинской помощи. Вылететь из самого Израиля можно будет лишь по ряду причин: для лечения за границей, по работе, которую нельзя выполнить удаленно, для участия в судебных разбирательствах, похоронах члена семьи или в случае переезда.

Израиль приостановит международное авиасообщение в связи с появлением более заразных штаммов коронавируса — “британского” и “южноафриканского”. После кабинета министров решение должны одобрить комиссия кнессета по экономике и комиссия по вопросам Конституции, законодательства и правосудия.

С начала пандемии в Израиле выявили 595 тысяч заразившихся, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли от коронавируса 4,3 тысяч человек.