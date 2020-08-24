К концу августа из Таллинна прямыми рейсами можно улететь в 9 стран. Что же будет дальше?
Последние недели лета показали, что количество заболеваний в Европе стало вновь расти, вследствие чего многие авиакомпании внесли изменения в график полетов. Согласно разработанным правилам, в случае увеличения показателей заболевания в той или иной стране, авиакомпании должны отменить рейсы в зоны повышенной опасности. В начале этой недели из Таллинна можно улететь по 12 направления в 9 стран Европы, но ситуация может поменяться в любой момент, пишет Kasulik.
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