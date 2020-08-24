К концу августа из Таллинна прямыми рейсами можно улететь в 9 стран. Что же будет дальше?

“На этой неделе, впервые после апреля этого года, мы вновь стали получать сообщения от людей, попавших в беду из-за отмены рейсов. Действующая система ограничения полетов была разработана еще в мае, когда ситуация в Эстонии и во всей Европе сильно отличалась от того, что мы имеем сейчас. Если ограничения касаются 5 из 25 стран, то можно перебронировать людей на другие рейсы, но если в списке “красных зон” уже 19 стран, то перемещение через границу становится затруднительным”, — сказал Ээро Пяргмяэ, коммерческий директор Таллиннского аэропорта.

“В настоящий момент мы находимся в ситуации, когда нужно разработать устойчивый план условий трансграничного передвижения в годовой перспективе, и мы рады, что правительство Эстонии обсудит этот вопрос на этой неделе. Конечно, путешествия не должны подвергать риску здоровье населения, но прямые связи необходимы для поддержания экономики, и мы не должны закрывать запрещенные маршруты. Кроме того, людей, прибывающих прямым рейсом, намного легче контролировать, чем людей, прибывающих с несколькими пересадками или пользующихся другими видами транспорта ”, — добавил он.