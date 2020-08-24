24.08.2020, 13:07

К концу августа из Таллинна прямыми рейсами можно улететь в 9 стран. Что же будет дальше?


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К концу августа из Таллинна прямыми рейсами можно улететь в 9 стран. Что же будет дальше?
Foto: Jaanus Lensment

Последние недели лета показали, что количество заболеваний в Европе стало вновь расти, вследствие чего многие авиакомпании внесли изменения в график полетов. Согласно разработанным правилам, в случае увеличения показателей заболевания в той или иной стране, авиакомпании должны отменить рейсы в зоны повышенной опасности. В начале этой недели из Таллинна можно улететь по 12 направления в 9 стран Европы, но ситуация может поменяться в любой момент, пишет Kasulik.

“На этой неделе, впервые после апреля этого года, мы вновь стали получать сообщения от людей, попавших в беду из-за отмены рейсов. Действующая система ограничения полетов была разработана еще в мае, когда ситуация в Эстонии и во всей Европе сильно отличалась от того, что мы имеем сейчас. Если ограничения касаются 5 из 25 стран, то можно перебронировать людей на другие рейсы, но если в списке “красных зон” уже 19 стран, то перемещение через границу становится затруднительным”, — сказал Ээро Пяргмяэ, коммерческий директор Таллиннского аэропорта.

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“В настоящий момент мы находимся в ситуации, когда нужно разработать устойчивый план условий трансграничного передвижения в годовой перспективе, и мы рады, что правительство Эстонии обсудит этот вопрос на этой неделе. Конечно, путешествия не должны подвергать риску здоровье населения, но прямые связи необходимы для поддержания экономики, и мы не должны закрывать запрещенные маршруты. Кроме того, людей, прибывающих прямым рейсом, намного легче контролировать, чем людей, прибывающих с несколькими пересадками или пользующихся другими видами транспорта ”, — добавил он.

“Поскольку в настоящее время расписание рейсов меняется каждую неделю, очень важно, чтобы люди пересмотрели свои планы на путешествия, избегали поездок в страны с высоким уровнем заражения и сразу же после отмены рейса связывались со своей авиакомпанией, которая обязана вернуть пассажиров домой, независимо от того, прямой это рейс или с пересадками. Однако если над пассажирами нависает опасность оказаться в ловушке, советуем связаться также с Министерством иностранных дел Эстонии, которое при необходимости поможет организовать возвращение домой”, — пояснил Пяргмяэ.

Во время путешествия следует соблюдать следующие правила:

* Перед поездкой надо ознакомиться с информацией о количестве заражений в стране назначения на сайте МИД Эстонии.

* Стоит узнать о возможных ограничениях в стране назначения — информация об этом есть на сайте Reisitargalt, портале Европейского союза ReOpen. Также можно связаться с посольствами или консульствами каждой отдельной страны.

* Зарегистрируйте свой рейс на странице МИД Эстонии Reisitargalt, чтобы в случае необходимости сотрудники Министерства могли предупредить о введении возможных ограничений на поездки.

* Следуйте рекомендациям Департамента здоровья в вопросах обеспечения безопасности во время полетов, чтобы сохранить здоровье себе и другим.

* Оформите страховку и внимательно ознакомьтесь с условиями страхования (в том числе на случай возникновения проблем, вызванных COVID-19).

* В стране назначения соблюдайте местные предписания и правила, а также следуйте инструкциям местных властей, чтобы быть в курсе любых новых ограничений.

* Возвращаясь из поездки, соблюдайте действующие в Эстонии правила, следите за своим здоровьем и обращайтесь к семейному врачу при подозрении на коронавирус.

По состоянию на 24 августа из Таллинна можно улететь по 12 международным направлениям:

Берлин (EasyJet, AirBaltic)
Дюссельдорф (Ryanair)
* Эдинбург (Ryanair)
Франкфурт (Lufthansa)
Хельсинки (Finnair)
* Лондон (AirBaltic, Ryanair, Easyjet)
Милан (Wizz Air, Ryanair)
* Минск (Belavia)
Осло (Norwegian, Air Baltic)
* Пафос (Ryanair)
Рига (AirBaltic)
Вильнюс(AirBaltic)

* По возвращении из этих стран/городов действует требование соблюдения обязательного карантина в течение 2 недель.

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