"К сожалению, в данных условиях это лучшее, что мы можем сделать": старинную виллу в Таллинне все-таки снесут

Таллинн искал возможности для сохранения расположенной по адресу Кадака теэ, 141 виллы 1930-х годов, но утвержденную несколько лет назад детальную планировку больше тормозить нельзя, сообщает rus.err.ee.

"Хорошего решения нет", – заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт, указав на то, что бывшая вилла-дача – красивое здание, но Департамент защиты памятников старины не посчитал его достойным для включения в список охраняемых объектов 11 лет назад, когда была сделана детальная планировка.

Кылварт отметил, что город также рассматривал возможность перенесения виллы в другое место, но в таком случае, по мнению экспертов, пришлось бы заменить большую часть стеновых досок, а в результате замены досок получилась бы копия, не несущая никакой архитектурной ценности.

По словам мэра, взятие под охрану и запрет на строительство были бы юридически очень сложным процессом, так как нарушили бы интересы частного лица, поэтому сохранены будут лишь некоторые элементы здания. По словам Михаила Кылварта, в данной ситуации это было единственное возможное решение.