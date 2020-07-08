Как десятки тысяч сотрудников круизных лайнеров оказались в заложниках у моря

Бухта Манилы на Филиппинах стала крупнейшей в мире “стоянкой” для круизных лайнеров, на борту которых по-прежнему находятся тысячи членов экипажа. Также десятки круизных лайнеров курсируют в океане между Флоридой и Багамскими островами, заходя в порты Флориды для дозаправки и пополнения запасов. При этом еще в начале апреля Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) запретили любому лицу, кто покидает круизное судно, совершать поездки на внутреннем или общественном транспорте, пишет TourProm.

Другие страны также придерживались собственных ограничений. В итоге многие работники круизных лайнеров “застряли” на судах — с неизбежными последствиями для психического здоровья. Даже ООН пришлось призвать страны всего мира отменить ограничения на поездки для моряков. Это произошло после пары очевидных самоубийств на борту “запертых” лайнеров — на борту Royal Princess погибла украинка, а на Jewel of the Seas работница из Польши.