Как десятки тысяч сотрудников круизных лайнеров оказались в заложниках у моря

Пандемия коронавируса, остановившая круизы на всех континентах, привела к тому, что тысячи представителей экипажа и других сотрудников круизных лайнеров оказались заперты на судах в течение 110 дней карантина. Причем для многих из них он продолжает и до сих пор, так как лайнеры так и не могут пришвартоваться “окончательно” из-за ограничений с COVID-19.
Бухта Манилы на Филиппинах стала крупнейшей в мире “стоянкой” для круизных лайнеров, на борту которых по-прежнему находятся тысячи членов экипажа. Также десятки круизных лайнеров курсируют в океане между Флоридой и Багамскими островами, заходя в порты Флориды для дозаправки и пополнения запасов. При этом еще в начале апреля Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) запретили любому лицу, кто покидает круизное судно, совершать поездки на внутреннем или общественном транспорте, пишет TourProm.
Другие страны также придерживались собственных ограничений. В итоге многие работники круизных лайнеров “застряли” на судах — с неизбежными последствиями для психического здоровья. Даже ООН пришлось призвать страны всего мира отменить ограничения на поездки для моряков. Это произошло после пары очевидных самоубийств на борту “запертых” лайнеров — на борту Royal Princess погибла украинка, а на Jewel of the Seas работница из Польши.
“Выпускать” сотрудников начали только с послаблением карантина. В начале мая разрешил перелеты Барбадос, благодаря чему вернуться домой смогли десятки австралийских артистов с круизов Royal Caribbean. 3000 работников Carnival Cruise Line высадились в Хорватии в начале июня, чтобы отправиться домой в разные страны Европы. MSC отправил более 1000 членов экипажа домой в Индию на чартерных рейсах из Европы и Южной Америки. Также в июне Royal Caribbean отправила домой более 1200 филиппинцев из Греции, Дубая, США и Барбадоса. При этом проблемы возникают и с въездом сотрудников — “чистые” страны, такие как Маврикий, отказываются репатриировать своих соотечественников с круизных лайнеров.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Доктор Мясников сказал, как лечить Covid-19 «бабушкиным» методом
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду
Как в молодости выглядела самая титулованная герцогиня в мире?