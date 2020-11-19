19.11.2020, 12:54

Как иностранцу оформить электронную визу в Россию? Рассказываем, почему это удобно и как ее получить

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Как иностранцу оформить электронную визу в Россию? Рассказываем, почему это удобно и как ее получить
Photo by Sam Oxyak on Unsplash

С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза.

Положение о порядке оформления электронной визы утвердил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин — с постановлением можно ознакомиться тут. Закон об электронных визах для въезда в РФ иностранцев был принят Государственной Думой 31 июля 2020 года. Введение единой электронной визы в России поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики, сообщает сайт Государственной Думы федерального собрания РФ.

Где можно будет оформить эту визу?

На специально созданном сайте МИД или с помощью мобильного приложения.

Для каких видов поездок можно оформить визу?

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Для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Приглашения, брони в отеле или другие документы, подтверждающие цель путешествия, не нужны.

Что нужно будет предоставить для оформления?

Надо будет заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере $40 (детям до 6 лет — бесплатно) и дождаться уведомления.

Наверное, визу будут делать долго?

Не более четырех дней.

Сколько такая виза будет действовать?

60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Продление сроков возможно в форс-мажорных случаях по решению МИДа.

А что показывать пограничнику?

При пересечении границы иностранцу надо будет предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.

Граждане каких стран смогут получать электронную визу?

В списке 52 страны, в том числе Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и другие — полный перечень можно посмотреть тут.

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О том, что нужно будет указать в анкете, читайте здесь: Для получения э-визы в Россию теперь нужно будет рассказать о себе все

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