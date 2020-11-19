Как иностранцу оформить электронную визу в Россию? Рассказываем, почему это удобно и как ее получить

Положение о порядке оформления электронной визы утвердил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин — с постановлением можно ознакомиться тут. Закон об электронных визах для въезда в РФ иностранцев был принят Государственной Думой 31 июля 2020 года. Введение единой электронной визы в России поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики, сообщает сайт Государственной Думы федерального собрания РФ.

Где можно будет оформить эту визу?

На специально созданном сайте МИД или с помощью мобильного приложения.

Для каких видов поездок можно оформить визу?

Для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Приглашения, брони в отеле или другие документы, подтверждающие цель путешествия, не нужны.

Что нужно будет предоставить для оформления?