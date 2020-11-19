Как иностранцу оформить электронную визу в Россию? Рассказываем, почему это удобно и как ее получить
С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза.
С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза.
Положение о порядке оформления электронной визы утвердил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин — с постановлением можно ознакомиться тут. Закон об электронных визах для въезда в РФ иностранцев был принят Государственной Думой 31 июля 2020 года. Введение единой электронной визы в России поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики, сообщает сайт Государственной Думы федерального собрания РФ.
На специально созданном сайте МИД или с помощью мобильного приложения.
Для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Приглашения, брони в отеле или другие документы, подтверждающие цель путешествия, не нужны.
Надо будет заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере $40 (детям до 6 лет — бесплатно) и дождаться уведомления.
Не более четырех дней.
60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Продление сроков возможно в форс-мажорных случаях по решению МИДа.
При пересечении границы иностранцу надо будет предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.
В списке 52 страны, в том числе Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и другие — полный перечень можно посмотреть тут.
***
О том, что нужно будет указать в анкете, читайте здесь: Для получения э-визы в Россию теперь нужно будет рассказать о себе все
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Синоптик открыл правду о том, какой будет зима в этом году
«Зенит» решил продать Дзюбу из-за скандала с интимным видео
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
«Включи голову!»: жене Дзюбы объяснили последствия развода