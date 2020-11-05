Как изменится процедура предполетного досмотра в аэропортах из-за коронавируса

Эксперты предсказали изменения порядка предполетного досмотра в аэропортах, а также рассказали о новых технологиях и методах обслуживания, которые авиакомпании планируют внедрить после открытия границ.
Так, генеральный директор австралийского аэропорта Авалон Джастин Гиддингс заявил, что они начали использовать систему компьютерной томографии для проверки пассажиров, тем самым упростив раздражающую туристов процедуру, пишет The Sun.
Технология заключается в том, что теперь пассажирам не нужно будет доставать из ручной клади ноутбуки, жидкости и электронику, прежде чем пройти через сканер. По словам Гиддингса, это крайне необходимо в эпоху социального дистанцирования. “Вы можете просто оставить все в сумке, пропустить через сканер и выбраться оттуда как можно быстрее”, — пояснил он.
Также специалист добавил, что австралийский аэропорт внедрил бесконтактную систему регистрации и сдачи багажа, которая в будущем может появиться в каждой авиагавани.
Кроме того, генеральный директор компании Elenium Automation, занимающейся разработками для автоматизации процессов в авиации, Аарон Хорнлиманн рассказал, что самые большие изменения коснутся пассажирских самолетов.
Например, по его мнению, на спинках кресел больше не будет карманов, а инструкции по безопасности и меню питания будут отображаться на экранах, встроенных в заднюю часть сидений.
Предполагается. что в будущем на авиалайнерах установят цифровые туалеты с системой электронной очереди, а также ультрафиолетовыми лучами для дезинфекции после каждого посещения.
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