Как не заразиться коронавирусом во время путешествий

Как подчеркивают в TSA, риск заразиться в самолете гораздо ниже, чем многие думают. При этом главная рекомендация для пассажиров — использовать маску для лица на протяжении всего полета и держаться подальше от других путешественников во время прохождения предполетных формальностей. Дистанция должна быть по возможности не менее двух метров.

Еще одна рекомендация касается лотков, в которые пассажиры складывают вещи перед тем, как проходить контроль безопасности. “Дело в том, что еще в 2016 году Ноттингемский университет и Финский национальный институт здравоохранения провели исследование, чтобы выявить наиболее загрязненное место в аэропортах. Им оказались лотки, которые ставятся на ленты сканеров безопасности. Пассажиры кладут в них самые разные вещи, в том числе зубные протезы, ингаляторы, зубные щетки, обувь, пакеты для подгузников и множество других. На половине из проверенных объектов оказались вирусы гриппа и простуды. После начала пандемии TSA рекомендовала аэропортам тщательнее проводить уборку и дезинфицировать лотки, но проблема остается”, — пишет Express.