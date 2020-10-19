Как не заразиться коронавирусом во время путешествий
Американское управление безопасности на транспорте (TSA) подготовило рекомендации для пассажиров, как не заразиться коронавирусом во время путешествий.
Американское управление безопасности на транспорте (TSA) подготовило рекомендации для пассажиров, как не заразиться коронавирусом во время путешествий.
Как подчеркивают в TSA, риск заразиться в самолете гораздо ниже, чем многие думают. При этом главная рекомендация для пассажиров — использовать маску для лица на протяжении всего полета и держаться подальше от других путешественников во время прохождения предполетных формальностей. Дистанция должна быть по возможности не менее двух метров.
Еще одна рекомендация касается лотков, в которые пассажиры складывают вещи перед тем, как проходить контроль безопасности. “Дело в том, что еще в 2016 году Ноттингемский университет и Финский национальный институт здравоохранения провели исследование, чтобы выявить наиболее загрязненное место в аэропортах. Им оказались лотки, которые ставятся на ленты сканеров безопасности. Пассажиры кладут в них самые разные вещи, в том числе зубные протезы, ингаляторы, зубные щетки, обувь, пакеты для подгузников и множество других. На половине из проверенных объектов оказались вирусы гриппа и простуды. После начала пандемии TSA рекомендовала аэропортам тщательнее проводить уборку и дезинфицировать лотки, но проблема остается”, — пишет Express.
Поэтому пассажирам рекомендуют по максимуму складывать мелкие личные вещи — ремни, кошельки, часы, телефоны, украшения и т.п. — в ручную кладь. Если у вас будет одна сумка, вам не нужно будет много раз трогать лотки, рискуя заразиться коронавирусом, гриппом или простудой.
Рекомендация чаще мыть руки с мылом стала традиционной после начала пандемии коронавируса. “В том числе, это необходимо делать до и после прохождения проверки безопасности. Если мытье невозможно, используйте санитайзеры с содержанием алкоголя не менее 60%”, — пишет издание.
Кроме того, TSA рекомендует авиапассажирам раньше приезжать в аэропорт, чтобы спокойно пройти все процедуры. “Коронавирус повлиял на число сотрудников аэропортов, которые заняты на регистрации, проверке безопасности и в других службах. Поэтому время прохождения предполетных формальностей увеличилось”, — пишет Express.
Как напоминает издание, для пассажиров будут полезны и другие советы по предотвращению заражения. Такие, например, как избегать рукопожатий и в целом близких контактов с другими людьми или стараться не трогать глаза, нос и рот.
В мире на 19 октября коронавирусом заразились 40 млн человек, умерли более 1,1 млн.
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