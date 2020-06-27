27.06.2020, 11:00

Как памятник отцам-основателям США оказался под угрозой: “Гора Рашмор” напомнила о рабовладении


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Как памятник отцам-основателям США оказался под угрозой: “Гора Рашмор” напомнила о рабовладении
Scanpix, Reuters, HANDOUT

Борьба против расизма в США привела к пересмотру исторической памяти и сносу мемориалов политическим деятелям прошлого. Некоторые уже опасаются за монумент на горе Рашмор, посвященный отцам-основателям, самым известным президентам Америки, высеченный в Южной Дакоте. Пользователи ведут ироничную дискуссию в Twitter о том, как скоро протестующие подорвут этот памятник.

Протесты против расовой несправедливости и жестокости полицейских, прокатившиеся по всей стране, привели к тому, что в США начали сносить памятники людям, которые в массовом сознании ассоциируются с рабовладельческим строем. В южных штатах в связи с этими событиями уже снесли некоторые памятники конфедератам, отстаивавшим в Гражданской войне права рабовладельцев — первому и единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису и главному военачальнику американского Юга Роберту Ли.

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси призвала к тому, чтобы упразднить 11 статуй конфедератов, украшающих Капитолий. По ее словам, памятники защитникам расистского режима в южных штатах оскорбляют идеалы демократии, которые воплощает собой конгресс США.

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Досталось и первооткрывателю Америки, мореплавателю Христофору Колумбу, якобы по вине которого темнокожие попали на другой континент и были проданы в рабство, а местное население — колонизировано. Скульптуры, символизирующие Колумба, были снесены в Бостоне, Сент-Поле, Камдене и Ричмонде. Памятнику Колумбу в Майами повезло: его протестующие просто осквернили.

Теперь руки борцов с печальным прошлым дошли до популярного туристического объекта — “Горы Рашмор” в штате Южная Дакота, на которой запечатлены лица четырех отцов-основателей, президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Пока что никаких решительных действий, угрожающих памятнику, предпринято не было, но республиканцы уже ведут ироничную дискуссию о такой возможности в Twitter.

Этот мемориал, посвященный 150-летию основания США и расположенный в горном массиве Блэк-Хилс, ежегодно посещает более 2 млн человек, включая как самих американцев, так и туристов.

Барельеф высотой 18,6 метра был высечен американским скульптором Гутзоном Борглумом в 1941 году, работы велись при участии 400 человек на протяжении почти 15 лет и стоили миллионы долларов. Как ни странно, заказчиком патриотичного памятника, который скульптор называл “храмом демократии”, выступило не государство, а частное лицо. Чарльз Рашмор, американский бизнесмен, организатор экспедиции, впервые посетившей этот район в 1885 году, выделил на строительство скульптур президентов 5 тыс. долларов. В честь него в 1930-м и переименовали гору, которая до этого носила не менее символическое название на языке коренных индейских племен “Шесть праотцов”.

Автор проекта, скульптор Гутзон Борглум задался целью создать нечто великое в память четырех президентов, чтобы увековечить их славу и напомнить потомкам о тех высоких идеалах, которые каждый из президентов принес в США. Как он сам говорил, эти люди были выбраны потому, что “их имена связаны с основанием, ростом, сохранением и развитием Соединенных Штатов Америки”.

Вашингтона удостоили такой чести за то, что он привел нацию к демократии, Джефферсона — за создание Декларации Независимости, Линкольна — за борьбу с рабством, а Рузвельта — за строительство Панамского канала и охрану института частной собственности.

К Линкольну и Рузвельту у борцов с режимом не должно быть никаких претензий, а вот Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон — первый и третий президенты США — рискуют попасть в черный список потенциальных расистов, так как они были рабовладельцами, а значит, сторонниками несправедливого порядка.Такую гипотезу выдвинула в Twitter в шутку Меган Маккейн, телеведущая канала Fox News, принадлежащего Руперту Мердоку и транслирующего позицию республиканцев.

“Нас отделяет всего неделя от того, чтобы всерьез обсуждать на телевидении, стоит ли подорвать “Гору Рашмор”, — написала телеведущая в Twitter, чтобы подчеркнуть абсурдность сноса памятников, который развернулся в масштабах всей страны.

Однако ей тут же напомнили, что “Гора Рашмор” вообще-то принадлежит коренному населению индейцев лакота и находится на их территории, официально зарегистрированной по документам от 1868 года и захваченной американцами в целях добычи золота. Так что если и подрывать Гору в связи с борьбой против расизма, то не темнокожим, а индейцам. В данный момент мемориалом официально заведует Служба национальных парков США.

“Ну что, когда наше бдительное историческое ревизионистское священство повелит взорвать “Гору Рашмор”?”,— подхватил обсуждение Бен Шапиро, 36-летний американский писатель, разделяющий консервативные взгляды. Он сравнил ситуацию по борьбе с памятниками с судом Инквизиции и охотой на ведьм.

Глава штата Южная Дакота Кристи Ноэм тут же отписалась в Twitter, что если такое и произойдет, то не на ее веку: уж во всяком случае, она этого не допустит. В ответ на твит Шапиро посыпались едкие комментарии, предлагающие пересмотреть статус Горы в пользу индейцев, а также высечь на ней портреты “мучеников режима” разных эпох: Коперника, Алиссы Милано, Греты Тунберг и какого-нибудь “расово и гендерно нейтрального персонажа без лица”.

В свою очередь, действующий президент США Дональд Трамп встал на защиту президентов и написал в Twitter, что распорядился впредь арестовывать всех, кто прикоснется к какому-либо монументу, статуе и другой казенной собственности, и сажать в тюрьму сроком до 10 лет по обвинению в вандализме. Таким образом Трамп хочет сохранить память ветеранов Гражданской войны, которые сражались в обеих армиях.

Как бы то ни было, судьба “Горы Рашмор” пока неясна. Да и взорвать ее составило бы большого труда, в отличие от сноса других монументов: мемориал занимает площадь в 500 гектаров, а чтобы добраться до вершины, потребуется подняться по 506 ступеням.

Индейцам так и не удалось добиться исторической справедливости: хотя Верховный суд США в 1980 году постановил, что федеральное правительство нарушило Пятую поправку к Конституции, захватив Блэк-Хилз, племена отказались от компенсации в деле “Соединенные Штаты против индейцев племени сиу” в надежде, что земля когда-нибудь будет возвращена им. Однако до сих пор этого не случилось.

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