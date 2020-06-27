Как памятник отцам-основателям США оказался под угрозой: “Гора Рашмор” напомнила о рабовладении

Протесты против расовой несправедливости и жестокости полицейских, прокатившиеся по всей стране, привели к тому, что в США начали сносить памятники людям, которые в массовом сознании ассоциируются с рабовладельческим строем. В южных штатах в связи с этими событиями уже снесли некоторые памятники конфедератам, отстаивавшим в Гражданской войне права рабовладельцев — первому и единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису и главному военачальнику американского Юга Роберту Ли.

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси призвала к тому, чтобы упразднить 11 статуй конфедератов, украшающих Капитолий. По ее словам, памятники защитникам расистского режима в южных штатах оскорбляют идеалы демократии, которые воплощает собой конгресс США.

Досталось и первооткрывателю Америки, мореплавателю Христофору Колумбу, якобы по вине которого темнокожие попали на другой континент и были проданы в рабство, а местное население — колонизировано. Скульптуры, символизирующие Колумба, были снесены в Бостоне, Сент-Поле, Камдене и Ричмонде. Памятнику Колумбу в Майами повезло: его протестующие просто осквернили.