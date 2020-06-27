Как памятник отцам-основателям США оказался под угрозой: “Гора Рашмор” напомнила о рабовладении

Теперь руки борцов с печальным прошлым дошли до популярного туристического объекта — “Горы Рашмор” в штате Южная Дакота, на которой запечатлены лица четырех отцов-основателей, президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Пока что никаких решительных действий, угрожающих памятнику, предпринято не было, но республиканцы уже ведут ироничную дискуссию о такой возможности в Twitter.
Этот мемориал, посвященный 150-летию основания США и расположенный в горном массиве Блэк-Хилс, ежегодно посещает более 2 млн человек, включая как самих американцев, так и туристов.
Барельеф высотой 18,6 метра был высечен американским скульптором Гутзоном Борглумом в 1941 году, работы велись при участии 400 человек на протяжении почти 15 лет и стоили миллионы долларов. Как ни странно, заказчиком патриотичного памятника, который скульптор называл “храмом демократии”, выступило не государство, а частное лицо. Чарльз Рашмор, американский бизнесмен, организатор экспедиции, впервые посетившей этот район в 1885 году, выделил на строительство скульптур президентов 5 тыс. долларов. В честь него в 1930-м и переименовали гору, которая до этого носила не менее символическое название на языке коренных индейских племен “Шесть праотцов”.
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