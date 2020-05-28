Как петербуржцы покупают билеты в Эстонию в период закрытия границ

В последний месяц лета из Петербурга за границу хотят поехать 24% туристов, оформивших покупку билетов после 19 марта, когда было прекращено регулярное международное автобусное сообщение между Россией и европейскими странами.

23% путешественников за это же время на сайте Lux Express купили билеты на сентябрь. В июне хотят совершить поездку 22% жителей Петербурга.

Остальные приобретенные за последние два месяца билеты приходятся на июль (18%), октябрь (13%) и ноябрь (1%).

“В Прибалтике мы возобновили автобусные рейсы между странами с учетом новых требований по безопасности. Ежедневно у нас по пять рейсов из Таллинна в Ригу и из столицы Латвии в Вильнюс, — рассказывает генеральный директор АО “Евролайнс” (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. “Основное изменение в нашей зарубежной системе продаж — возможность для пассажиров купить соседнее место в салоне с 50% скидкой, если они не хотят сидеть рядом с другим человеком. Большинство отправлений в Прибалтике сейчас совершают автобусы Lounge, где доступны индивидуальные кресла. Также не продаются первые четыре места в автобусе для соблюдения дистанции между водителями и пассажирами. На борту отсутствуют некоторые дополнительные услуги — не работает кофеаппарат, нет возможности получить бутылку воды, наушники и бортовой журнал. По-прежнему в автобусе доступен туалет, у каждого кресла работают мультимедийные устройства. В салоне установлены антисептики для рук и имеются маски, которые пассажиры могут получить в случае крайней необходимости. Обязательная влажная уборка всех контактных поверхностей и наличие маски — основные нормы в условиях новой реальности. Скорее всего, эти изменения коснутся и будущих российских рейсов”.