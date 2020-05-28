Как петербуржцы покупают билеты в Эстонию в период закрытия границ

За два месяца, прошедшие с закрытия границ России со странами ЕС, петербургские туристы продолжили приобретать билеты на будущие автобусные зарубежные поездки. По данным Lux Express Group, за это время самое большое число купленных билетов из Санкт-Петербурга в Прибалтику и Финляндию пришлось на рейсы с отправлением на август.
В последний месяц лета из Петербурга за границу хотят поехать 24% туристов, оформивших покупку билетов после 19 марта, когда было прекращено регулярное международное автобусное сообщение между Россией и европейскими странами.
23% путешественников за это же время на сайте Lux Express купили билеты на сентябрь. В июне хотят совершить поездку 22% жителей Петербурга.
Остальные приобретенные за последние два месяца билеты приходятся на июль (18%), октябрь (13%) и ноябрь (1%).
“В Прибалтике мы возобновили автобусные рейсы между странами с учетом новых требований по безопасности. Ежедневно у нас по пять рейсов из Таллинна в Ригу и из столицы Латвии в Вильнюс, — рассказывает генеральный директор АО “Евролайнс” (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. “Основное изменение в нашей зарубежной системе продаж — возможность для пассажиров купить соседнее место в салоне с 50% скидкой, если они не хотят сидеть рядом с другим человеком. Большинство отправлений в Прибалтике сейчас совершают автобусы Lounge, где доступны индивидуальные кресла. Также не продаются первые четыре места в автобусе для соблюдения дистанции между водителями и пассажирами. На борту отсутствуют некоторые дополнительные услуги — не работает кофеаппарат, нет возможности получить бутылку воды, наушники и бортовой журнал. По-прежнему в автобусе доступен туалет, у каждого кресла работают мультимедийные устройства. В салоне установлены антисептики для рук и имеются маски, которые пассажиры могут получить в случае крайней необходимости. Обязательная влажная уборка всех контактных поверхностей и наличие маски — основные нормы в условиях новой реальности. Скорее всего, эти изменения коснутся и будущих российских рейсов”.
Больше всего билетов из Санкт-Петербурга на ближайшие полгода было куплено в Таллинн — 44%. В пятерке предпочтений петербургских туристов также Хельсинки, Рига, Вантаа и Нарва.
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