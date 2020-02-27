27.02.2020, 19:40

Как путешествие мечты оказалось кошмаром для эстонского пенсионера


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Как путешествие мечты оказалось кошмаром для эстонского пенсионера
Foto: Tiit Blaat

Купивший дешевую путевку в Турцию эстонский пенсионер почувствовал себя во время долгожданного отдыха "дойной коровой". Туристическая фирма, продавшая путевку, утверждает, что проблема заключается в самом туристе, который изначально так и не понял, в какое именно путешествие он отправляется, пишет Kasulik.

Осенью прошлого года Тийт (имя изменено — прим.ред) купил у туристической фирмы Nikal Travel путевку в Турцию на двоих. 7-дневный тур включал в себя перелет, проживание в гостинице, завтраки и ежедневные выезды на экскурсии. Как и любой турист, Тийт ожидал достойного отдыха, но однако, вернувшись домой, назвал это путешествие “выколачиванием денег”.

По словам Тийта, во время путешествия их туристическую группу постоянно завозили в какие-то забытые Богом места, где их мгновенно окружали местные торговцы. “Это была заранее спланированная акция — так называемые технические остановки в сельских магазинах, где цены были в разы выше рыночных”, — рассказывает Тийт. “Торговцы прям начинали светиться от счастья, как только видели толпу туристов. Я даже пригласил одного торговца в Эстонию, где цены значительно ниже”, — добавляет он.

Экскурсии по сувенирным лавкам и магазинам

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Каждый день туристическая группа, в которой был Тийт с женой, выезжала на экскурсию. Однако, по словам эстонского пенсионера, в эти экскурсионные дни больше всего времени тратилось на переезды и остановки в каких-то непонятных поселках, где туристам предлагали ознакомиться с местными сувенирами, или придорожных ресторанах, где сопровождающие группы рекомендовали заказать себе обед. Из-за этих постоянных остановок свободного времени для осмотра действительно интересных достопримечательностей, ради которых все и ехали, вообще не было, а в гостиницу группа возвращалась уже под ночь.

Тийт вспоминает, что в группе была одна супружеская пара, которой, по-видимому, все это в один прекрасный момент так надоело, что они решили никуда не ехать, а остаться в отеле и погулять по окрестностям. Понять их, по словам Тийта, было можно, и многие захотели сделать также. Но чтобы неповадно было другим, представители турфирмы при всей группе сделали супружеской паре строгий выговор.

“Руководитель нашей группы так возмущалась, что казалось, как будто мы являемся собственностью этой турфирмы. Стоимость путевки, действительно, была небольшой. Наверное, предполагалось, что мы будем скупать много товара в тех местах, куда нас завозят. Из-за этого у нас не было права, как оказалось, на свободное время и самостоятельный осмотр достопримечательностей. Нас просто поставили перед фактом, что мы должны смириться с этой ежедневной потерей времени на сувенирные лавки и магазины”, — рассказывает мужчина.

Изначально туристам было обещано, что во время путешествия они посетят исторические ювелирные и кожевенные производства, а также знаменитый рынок ковров. Как утверждает Тийт, на самом деле эти заявленные “исторические” места оказались обыкновенными выставочными залами, где на стенах были вывешены старые рамки с черно-белыми фотографии и выставлено несколько старинных экспонатов. “Каждый раз нас окружало несколько десятков торговцев или торговок, следуя за нами по пятам. Отвязаться от них было просто невозможно. За всей этой “охотой” наблюдал какой-то начальник с угрюмым лицом. Поэтому большинство туристов из нашей группы сразу же возвращалось в автобус, где и ждали все оставшееся время, отведенное на очередную торговую точку”.

Руководители группы также обещали туристам показать самые хорошие места, где можно будет перекусить или купить качественные сувениры и местную продукцию. Но в действительности все оказалось по-другому. Например, в один из дней гид собрал за обед по 15 евро с человека, тогда как в меню этой столовой этот же обед стоил всего 5 евро.

“Очень жаль, что в Эстонии при покупке этой путевки мне не рассказали сущность этого путешествия. Если бы я заранее знал, что меня ждет, то лучше бы доплатил или купил более дорогую путевку, но не был бы “дойной коровой” у местных торгашей и сопровождающих. Турфирма просто воспользовалась неосведомленностью клиентов и обманывает людей. Кому ж такое понравится, когда тебя считают лишь ходячим кошельком и надувают на каждом шагу”, — говорит Тийт.

Никто не заставляет что-то покупать


Представитель турфирмы Nikal Travel Хеле Лыхмус заявила, что таких недовольных клиентов, как Тийт, у них очень мало. “Все наши консультанты и менеджеры делают все возможное, чтобы ознакомить клиентов со всеми деталями будущей поездки, рассказав, что их ожидает в пути и какой именно тур они выбирают”, — говорит она.

По мнению Хеле Лыхмус, причины недовольства клиента вполне объяснимы: все привыкли, что традиционно в Эстонии продают путевки в Турцию и Египет с отдыхом на пляже. Крупные туроператоры формируют туристический пакет из авиабилетов и проживания в отеле выбранной категории, предлагая за дополнительную плату по желанию выбор экскурсий и развлечений. Приобретая такой пакетный тур, можно не выходить за пределы безопасной зоны гостиницы и не встречаться с “другим миром”, где есть магазины, рынки, места общественного питания и множество торговцев, желающих что-то туристам продать. “Наши же экскурсионные туры иногда не предусматривают ночевку в одном и том же месте и одном и том же отеле — за все время тура туристы могут останавливаться в разных городах и разных гостиницах, переезжая с места на место”, — рассказала она.

“В Турции и Египте другая культура, которую иногда нашим спокойным, скромным и застенчивым северным людям не понять”, — считает представитель турфирмы.

Хеле Лыхмус подтверждает, что ни турфирма Nikal Travel, ни партнеры в Турции, не в праве насильно заставить кого-то что-то купить. “Все, что предлагается во время тура носит лишь рекомендательный характер, туристы сами решает, покупать или нет. Если нашим туристам что-то не подходит, всегда можно вежливо отказаться, даже неоднократно. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы отказ наших туристов от покупок был понят и уважительно принят местными торговцами. Одной из задач сопровождающих наших туристических групп является правильное объяснение местным, почему турист не хочет купить ту или иную вещь, почему отказывается от предлагаемой услуги и т. д.”, — добавляет она.

Представитель турфирмы Nikal Travel рекомендует всем, отправляющимся на отдых в другие страны, заранее ознакомиться с традициями, обычаями и культурой местного населения. Кроме того, не лишним будет почитать статьи на тему разницы менталитетов, расспросить знакомых и друзей, кто уже посещал эти регионы, а также посмотреть передачи или фильмы о путешествиях в те или иные страны. “Даже если после покупки тура возникают сомнения, что экскурсионная программа или какие-то детали не отвечают вашим ожиданиям, можно еще до отъезда отказаться от путешествия”, — заявила Хеле Лыхмус.

Важно подготовиться и изучить все детали!

По словам юриста и руководителя отдела туризма Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Хелен Рохтла, они редко сталкиваются с подобными заявлениями от туристов. “Закон обязывает туроператора предоставить клиенту всю необходимую информацию до подписания договора об оказании услуг. Клиент должен знать все детали будущего путешествия, стоимость путевки, обязательные сборы, налоги или любые другие дополнительные расходы”, — говорит Хелен Рохтла.

“Следовательно, если туриста заранее не проинформировали о дополнительных сборах, то турфирма или любое другое лицо, предоставляющее туристические услуги от его имени, не может взимать с туриста дополнительную плату за какие-то услуги. В таком случае клиент может смело отказаться от оплаты”, — добавила она.

По словам юриста Хелен Рохтла, каждый имеет право воздержаться от покупок в магазинах, посещаемых во время тура. Даже чаевые в ресторанах — сугубо личное дело каждого. Однако важно помнить, что в некоторых странах чаевые уже включены в счет, и тогда отказаться от их оплаты уже нельзя.

“Избежать таких неприятных открытий лучше всего поможет предварительная подготовка к поездке. Всегда полезно заранее узнать местные традиции и обычаи. Для некоторых культур, как мы знаем, характерна любовь к рыночной торговле, для прямого контакта с покупателем. Надо быть готовым к такому. И, конечно же, хорошо бы перед поездкой почитать отзывы тех, кто уже покупал подобные туры”, — посоветовала Хелен Рохтла.

У тех же, кто остался недовольным качеством предоставленных туристических услуг, есть право подать турфирме заявление с претензией. Если претензии действительно оправданы, турист в праве требовать компенсации.

“Если же спор между клиентом и турфирмой не решен, соответствующее заявление можно подать в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора”, — добавила Хелен Рохтла.

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