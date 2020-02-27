Как путешествие мечты оказалось кошмаром для эстонского пенсионера

“Руководитель нашей группы так возмущалась, что казалось, как будто мы являемся собственностью этой турфирмы. Стоимость путевки, действительно, была небольшой. Наверное, предполагалось, что мы будем скупать много товара в тех местах, куда нас завозят. Из-за этого у нас не было права, как оказалось, на свободное время и самостоятельный осмотр достопримечательностей. Нас просто поставили перед фактом, что мы должны смириться с этой ежедневной потерей времени на сувенирные лавки и магазины”, — рассказывает мужчина.

Изначально туристам было обещано, что во время путешествия они посетят исторические ювелирные и кожевенные производства, а также знаменитый рынок ковров. Как утверждает Тийт, на самом деле эти заявленные “исторические” места оказались обыкновенными выставочными залами, где на стенах были вывешены старые рамки с черно-белыми фотографии и выставлено несколько старинных экспонатов. “Каждый раз нас окружало несколько десятков торговцев или торговок, следуя за нами по пятам. Отвязаться от них было просто невозможно. За всей этой “охотой” наблюдал какой-то начальник с угрюмым лицом. Поэтому большинство туристов из нашей группы сразу же возвращалось в автобус, где и ждали все оставшееся время, отведенное на очередную торговую точку”.