Как путешествие мечты оказалось кошмаром для эстонского пенсионера

“Следовательно, если туриста заранее не проинформировали о дополнительных сборах, то турфирма или любое другое лицо, предоставляющее туристические услуги от его имени, не может взимать с туриста дополнительную плату за какие-то услуги. В таком случае клиент может смело отказаться от оплаты”, — добавила она.
По словам юриста Хелен Рохтла, каждый имеет право воздержаться от покупок в магазинах, посещаемых во время тура. Даже чаевые в ресторанах — сугубо личное дело каждого. Однако важно помнить, что в некоторых странах чаевые уже включены в счет, и тогда отказаться от их оплаты уже нельзя.
“Избежать таких неприятных открытий лучше всего поможет предварительная подготовка к поездке. Всегда полезно заранее узнать местные традиции и обычаи. Для некоторых культур, как мы знаем, характерна любовь к рыночной торговле, для прямого контакта с покупателем. Надо быть готовым к такому. И, конечно же, хорошо бы перед поездкой почитать отзывы тех, кто уже покупал подобные туры”, — посоветовала Хелен Рохтла.
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