Как Санта-Клаус готовится к Рождеству в пандемию

Однако и эти правила могут быть изменены, и финское правительство еще пересматривает свои планы. “Рождество определенно не отменяется, — сохраняет оптимизм Санна Кярккяйнен, генеральный директор Visit Rovaniemi, официального дома Санта Клауса, расположенного далеко за Полярным кругом в финской Лапландии. — Этот год будет отличаться от предыдущих лет, но я уверена, что путешественники, которые в конечном итоге приедут сюда, не пожалеют о своем решении”.
Кярккяйнен отметила, что все связанные с туризмом предприятия в Лапландии еще с лета готовятся к сезону зимних праздников, когда они принимают большую часть туристов. При подготовке они строго следят за тем, чтобы все правила эпидемиологической безопасности соблюдались, ведь экономика региона сильно зависит от доходов, связанных с туризмом.
“Вместе с Лапландским больничным округом мы создали модель безопасного путешествия во время пандемии, — рассказала глава дома Санта Клауса. — Это большая сеть туроператоров на местах в Лапландии, и все вовлечены в нее”. Модель безопасного туризма подразумевает отсутствие больших групп и акцент на частных визитах: тогда посетители мастерской Санты смогут легко соблюдать социальную дистанцию. “Более низкие показатели по количеству въезжающих туристов, чем обычно, помогают нам развить услуги до такого уровня, чтобы мы действительно могли обеспечить туристов необходимой медицинской помощью”, — добавляет туроператор.
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Изображавшие сцену из "Титаника" жених и невеста утонули в реке
Дома у свекрови всегда приятно пахнет. Она дала мне рецепт смеси