Как Санта-Клаус готовится к Рождеству в пандемию

В Финляндии все еще надеются принять детей в резиденции Санта-Клауса в Лапландии, но посидеть у него на коленях и потрогать за бороду из ваты у ребят в этом году не получится. Санта-Клауса отгородят от детей пластиковыми щитками, а его помощники-эльфы будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Туристические операторы Лапландии, которые в прошлом году столкнулись с рекордным наплывом посетителей резиденции Санта-Клауса, теперь предпочитают обезопасить себя и туристов, чтобы не допустить очередного витка распространения инфекции перед главным праздником года.

23 ноября в Финляндии вступят в силу новые правила, согласно которым визиты в страну на срок до 72-х часов разрешены без соблюдения карантина. Туристам из Европы, несмотря на вспышки заболеваемости COVID-19, прокатившиеся по разным ее странам, разрешат посетить Финляндию на Рождество при условии, что они сдадут тест на коронавирус за 72 часа до вылета и будут иметь при себе доказательства того, что тест отрицательный. Более длительное пребывание потребует самоизоляции и повторной проверки.