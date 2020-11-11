11.11.2020, 13:00

Как Санта-Клаус готовится к Рождеству в пандемию


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Как Санта-Клаус готовится к Рождеству в пандемию
Scanpix, KAISA SIREN

Санта-Клаус в Лапландии готовится к Рождеству в новых условиях: чтобы не заразить детишек, он прячется за пластиковой ширмой, а его верные помощники-эльфы соблюдают социальную дистанцию и носят медицинские маски.

В Финляндии все еще надеются принять детей в резиденции Санта-Клауса в Лапландии, но посидеть у него на коленях и потрогать за бороду из ваты у ребят в этом году не получится. Санта-Клауса отгородят от детей пластиковыми щитками, а его помощники-эльфы будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Туристические операторы Лапландии, которые в прошлом году столкнулись с рекордным наплывом посетителей резиденции Санта-Клауса, теперь предпочитают обезопасить себя и туристов, чтобы не допустить очередного витка распространения инфекции перед главным праздником года.

23 ноября в Финляндии вступят в силу новые правила, согласно которым визиты в страну на срок до 72-х часов разрешены без соблюдения карантина. Туристам из Европы, несмотря на вспышки заболеваемости COVID-19, прокатившиеся по разным ее странам, разрешат посетить Финляндию на Рождество при условии, что они сдадут тест на коронавирус за 72 часа до вылета и будут иметь при себе доказательства того, что тест отрицательный. Более длительное пребывание потребует самоизоляции и повторной проверки.

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Однако и эти правила могут быть изменены, и финское правительство еще пересматривает свои планы. “Рождество определенно не отменяется, — сохраняет оптимизм Санна Кярккяйнен, генеральный директор Visit Rovaniemi, официального дома Санта Клауса, расположенного далеко за Полярным кругом в финской Лапландии. — Этот год будет отличаться от предыдущих лет, но я уверена, что путешественники, которые в конечном итоге приедут сюда, не пожалеют о своем решении”.

Кярккяйнен отметила, что все связанные с туризмом предприятия в Лапландии еще с лета готовятся к сезону зимних праздников, когда они принимают большую часть туристов. При подготовке они строго следят за тем, чтобы все правила эпидемиологической безопасности соблюдались, ведь экономика региона сильно зависит от доходов, связанных с туризмом.

“Вместе с Лапландским больничным округом мы создали модель безопасного путешествия во время пандемии, — рассказала глава дома Санта Клауса. — Это большая сеть туроператоров на местах в Лапландии, и все вовлечены в нее”. Модель безопасного туризма подразумевает отсутствие больших групп и акцент на частных визитах: тогда посетители мастерской Санты смогут легко соблюдать социальную дистанцию. “Более низкие показатели по количеству въезжающих туристов, чем обычно, помогают нам развить услуги до такого уровня, чтобы мы действительно могли обеспечить туристов необходимой медицинской помощью”, — добавляет туроператор.

Финские туристы уже направляются на север, чтобы посмотреть на Санту в маске, и Кярккяйнен утверждает, что этот опыт в целом ничем не отличается от предыдущих лет. Однако она опасается, что строгий карантинный лимит времени отпугнет многих туристов.

“72 часа — довольно короткий срок для путешествия в Лапландию. Обычно оно длится от трех до четырех дней, — поясняет туроператор. — Это позволяет лучше познакомиться с культурой и природой Лапландии, а также не наносит такой вред экологии, как короткие поездки”.

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