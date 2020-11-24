Как школьный учитель полгода не мог вернуть деньги за учебную поездку, несостоявшуюся из-за коронавируса

“Вы в очереди на возврат”



“Я часто организую поездки, и никогда никаких проблем с авиакомпаниями не было. Мы пользуемся услугами разных авиаперевозчиков, все зависит от направления и цены на билеты. Так, например, на весну и лето этого года у нас были забронированы билеты у Lufthansa и airBaltic. Когда рейсы отменили, эти авиакомпании сразу вернули деньги без каких-либо препонов. А с Ryanair прям беда”, — говорит Александр.

К сожалению, попытки решить эту ситуацию через страховую компанию также не увенчались успехом. Несмотря на то, что на каждого ребенка была оформлена соответствующая страховка, чрезвычайная ситуация, пандемия и отмена авиарейсов подпадали под категорию “форс-мажор”.

“Время шло. Родители стали все чаще спрашивать, когда же они получат обратно деньги. Я, как ответственный за поездку, много раз пытался написать в чат поддержки на сайте Ryanair, но ответа не было. Отправлял электронные письма, но ответа не было. Я часами сидел на телефоне, пытаясь прорваться через горячую линию. Каждый раз мне говорили: “Вы в очереди на возврат”. Но денег так и не приходило. Спустя несколько месяцев я снова дозвонился до службы поддержки Ryanair. Каково же было мое удивление, когда на этот раз мне ответили, что КАЖДЫЙ из 34 участников должен обратиться к ним напрямую, заполнить специальную форму и только тогда их дело может быть рассмотрено. Наверное, полгода придумывали, как им выкрутиться и не платить”, — негодует Александр.