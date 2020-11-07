Как в Эстонии собирали коллекции египетских древностей и почему часть из них до сих пор находится в России

Совсем недавно в музее KUMU открылась выставка “Величие Египта. Искусство долины Нила”, где экспонируются археологические находки, возраст которых насчитывает несколько тысяч лет. Все они относятся к одной из крупнейших в мире коллекций древнеегипетского искусства — Египетского музея в итальянском Турине.

Однако мало кто знает, что еще 200 лет назад на территории современной Эстонии уже были 2 собрания египетских артефактов — одно в Тарту, другое в Таллинне. И это не случайно! Ведь в те времена вся Европа была очарована искусством древнего Египта, и мы в этом вопросе не отставали от остального мира. На данный момент из двух эстонских коллекций сохранилась только одна.

Тартуская коллекция

Самая большая эстонская коллекция египетских древностей когда-то принадлежала Тартускому университету. Нашей Альма-матер она досталась в начале XIX века в качестве наследства молодого остзейского востоковеда, интеллектуала и путешественника Отто Фридриха фон Рихтера (1791–1816), уроженца Дерпта (ныне Тарту). Вероятно, он был первым выходцем из Эстонии, кто посетил землю фараонов.