Как в Эстонии собирали коллекции египетских древностей и почему часть из них до сих пор находится в России

Еще в XIX веке на территории современной Эстонии хранились уникальные коллекции египетских древностей. Но до наших дней, к сожалению, сохранилось только одно собрание, пишет Eesti Ekspress.
Совсем недавно в музее KUMU открылась выставка “Величие Египта. Искусство долины Нила”, где экспонируются археологические находки, возраст которых насчитывает несколько тысяч лет. Все они относятся к одной из крупнейших в мире коллекций древнеегипетского искусства — Египетского музея в итальянском Турине.
Однако мало кто знает, что еще 200 лет назад на территории современной Эстонии уже были 2 собрания египетских артефактов — одно в Тарту, другое в Таллинне. И это не случайно! Ведь в те времена вся Европа была очарована искусством древнего Египта, и мы в этом вопросе не отставали от остального мира. На данный момент из двух эстонских коллекций сохранилась только одна.
Самая большая эстонская коллекция египетских древностей когда-то принадлежала Тартускому университету. Нашей Альма-матер она досталась в начале XIX века в качестве наследства молодого остзейского востоковеда, интеллектуала и путешественника Отто Фридриха фон Рихтера (1791–1816), уроженца Дерпта (ныне Тарту). Вероятно, он был первым выходцем из Эстонии, кто посетил землю фараонов.
Интерес к древностям у молодого человека, выросшего на мызе Вяймела, появился под влиянием его учителя Густава фон Эверса, ставшего впоследствии ректором Тартуского университета. В 1814 году Отто Рихтер отправился в страну своей мечты — в Египет. Сначала он добрался до Константинополя, а потом, уже в 1815 году, продолжил свой путь в компании проповедника посольства Швеции Свена Фредрика Лидмана. “Путешествие Рихтера пролегало через Луксор, Карнакский храм, Ком-Омбо и Асуан”, — писал в своем исследовании египтолог Сергей Стадников.
Получается, что во время своей египетской поездки Рихтер увидел прекрасные древние здания, о которых он делал записи и зарисовки в своем дневнике. Кроме того, во время путешествия он также собирал различные предметы старины. Но все закончилось трагически в 1816 году. Рихтер, которому только что исполнилось 24 года, умер от дизентерии 13 августа в Смирне.
К счастью, записи Рихтера и собранные им египетские древности не были утеряны. Их отправили домой, и отец Рихтера подарил наследство своего сына Тартускому университету. В конце XIX века там хранилась коллекция из 124 египетских артефактов, основная часть которых составляла наследие Рихтера.
Однако в дни Первой мировой войны в 1915 году коллекция была вывезена для сохранности в Россию, и до сегодняшнего дня находится в Воронежском областном художественном музее имени И.Н.Крамского. Несмотря на неоднократные просьбы вернуть Эстонии коллекцию Рихтера, египетские древности Тартуского университета причислены уже к имуществу российского музея. Хотя решение о возврате ценностей Эстонии было принято еще на основе Тартуского мирного договора. Сейчас же египетская коллекция Воронежского музея носит гордое название “старейшей в России” (об этом можно почитать ЗДЕСЬ).
Каталоги и аукционы
В 2006 году в Воронеже был составлен обширный каталог, содержащий описания и фотографии 119 артефактов. Большая часть из них не интересна в художественном плане, хотя в целом для Эстонии коллекция представляет историческую ценность. Есть дюжина впечатляющих объектов — например, саркофаг писаря Несупахеретахта, служившего фараону, и крышка саркофага молодой женщины, принадлежащей к высшему классу 21-й династии (1076–943 гг. до н.э.). Обе древности очень красивые, изящно оформленные, причем на женском саркофаге видны изображения фигур, которые сначала были вырезаны, а потом раскрашены. С художественной точки зрения они превосходят многие саркофаги позднего периода, один из которых сегодня является изюминкой выставки KUMU. Поэтому особенно жалко, что эти артефакты, по-праву принадлежащие Эстонии, хранятся на территории России.
К коллекции также относится известняковая скульптура, изображающая стоящего на коленях мальчика с овном, который является воплощением бога Амона. Редким и красивым является пирамидион Имхотепа, на котором высечены сцены, изображающие движение солнца. Также заслуживают внимания две известняковые стелы XIX династии (1292–1190 до н.э.) и весовая гиря, выполненная из зеленоватого камня серпентина, времен фараона Сенусерта III (1878–1839 до н.э.).
Оставшаяся в Воронеже коллекции Рихтера — за исключением четырех мумий — большая потеря для Тартуского университета, так как в одном из старейших высших учебных заведений Северной Европы могла бы быть ценнейшая египетская коллекция.
Финансовые потери тоже велики. В октябре прошлого года на аукционе Кристи в Нью-Йорке за 2 750 000 евро был продан саркофаг династии Падитуамона. Каменные стелы были проданы за 25 000–50 000 евро. Оценить стоимость фигурки коленопреклоненного мальчика не представляется возможным, так как ничего подобного ранее на аукцион не выставлялось. Однако, вероятна, стоимость этого артефакта превысит несколько сот тысяч евро. А стоимость всей коллекции будет в пределах трех-четырех миллионов евро.
Таллиннская коллекция
Захвативший Европу интерес к Египту не оставил равнодушным жителей Таллинна. Искусством и историей древнего Египта был очарован ревельский аптекарь Иоганн Бурхард (1776–1838). Благодаря ему в Эстонском историческом музее хранится небольшая, но разнообразная коллекция египетских древностей — самых ценных в Эстонии.
Жемчужина и самый значимый объект коллекции — алебастровый каноп из гробницы Пади-Хоремхеба, аристократ времен позднего царства (VII-VI вв. до н.э.). Каноп — ритуальный сосуд, в котором древние египтяне хранили органы, извлеченные при мумификации из тел умерших. После извлечения органы промывались, а затем погружались в сосуды с бальзамом.
В большинстве случаев канопы делали керамическими или известняковыми, алебастр в то время могла позволить себе только знать. В гробницу умершего помещали 4 канопа, крышки которых были выполнены в виде голов богов — сыновей Гора: Хапи с головой павиана, Дуамутеф с головой шакала, Кебехсенуф с головой сокола и Амсет с человеческой головой. В определенные канопы помещались определенные органы: Амсет хранил печень, Дуамутеф — желудок, Кебехсенуф — кишечник, а Хапи вмещал в себя легкие.
На крышке канопа из коллекции Бурхарда изображен Хапи, в сосуде хранились легкие Пади-Хоремхеба. Три других канопа из этой гробницы хранятся в Будапеште и Москве. Канопе можно также увидеть на проходящей сейчас выставке “Величие Египта. Искусство долины Нила” в музее KUMU.
Бурхард раздобыл для коллекции даже мумию, человеческую руку и маленького крокодила, которые были завернуты в льняную ткань и обработаны различными смолами и маслами. Кроме того, есть еще пустой деревянный кошачий саркофаг времен 26 династии (664-525 гг. до н.э.). Поверхность саркофага покрыта льняной тканью и глиной, загрунтована и расписана. Лицо и грудь кота когда-то были позолочены, на шее у него был нарисован медальон.
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Стела - погребальная плита с высеченными на ней текстами или изображении. Устанавливалась в гробницах в качестве памятного знака.
Одним из старейших предметов коллекции является фрагмент папируса из гробницы близ Мемфиса, выполненный иероглифическим письмом с отрывком из Книги Мертвых. В Новом царстве (16-11 вв. до н.э.) эти тексты были очень распространены. В них давали советы, как выбраться из страны мертвых, а также приводился список из 42 смертных грехов, которых нужно было избегать, чтобы выполнить все условия. В гробнице жреца Падихонса была найден деревянная стела высотой около полуметра — она относится ко временам Птолемея (332–30 гг. до н.э.). На верхней части этой стелы изображен солнечный диск с крыльями, посередине нарисована человеческая фигура, стоящая на коленях перед судьей загробной жизни — богом Гором. Сцена символизирует вход умершего жреца в царство мертвых, а текст с иероглифами резюмирует его жизнь.
Как и в большинстве собраний египетских древностей, в коллекции Бурхарда есть множество амулетов — статуэтки богов, скарабеев, каменные и бронзовые фигурки Осириса — бога плодородия и воскрешения. Тот факт, что, по мнению древних египтян, в стране мертвых почивший также нуждался в пище, подтверждается одним из самых необычных экспонатов в коллекции Бурхарда: горсткой пшеницы из гробницы 5-й династии (ок. 2490–2340 до н. э.).
Свою коллекцию “Mon Faible” (Моя слабость — пер.с франц) Бурхард выставил на всеобщее обозрение в здании Братства Черноголовых, назвав выставку “Древности и раритеты”. Когда в 1864 году в здании Канутской гильдии был открыт Провинциальный музей Эстонского литературного общества, наследники Бурхарда отдали туда всю коллекцию египетских древностей. На данный момент, несомненно, собрание прославленного ревельского аптекаря — одна из самых ценных коллекций всего Эстонского исторического музея.
* Самые интересные египетские артефакты Бурхарда можно увидеть в постоянной экспозиции Исторического музея.
** Фотографии: Eesti Ajaloomuuseum.
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