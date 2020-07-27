Как в Германии обезвреживают неразорвавшиеся бомбы Второй мировой войны

Будний день, на часах — 8.45, но несколько кварталов южнее потсдамского железнодорожного вокзала словно вымерли. Десятки жилых домов, три дома престарелых, пять детских садиков и несколько школ оказались в 800-метровом радиусе вокруг небольшого озера, на дне которого ныряльщики нашли 250-килограммовую американскую бомбу.

Улицы перекрыты, на тротуарах дежурят волонтеры в ярко-желтых жилетах, мимо то и дело проезжают машины полиции и скорой помощи. Добровольцы обходят подъезд за подъездом, лестницу за лестницей, квартиру за квартирой, проверяя, не остался ли кто-то дома. Штраф за нахождение в зоне эвакуации — 1000 евро. Пока штаб операции не получит сигнал о том, что все гражданские лица покинули зону эвакуации, взрывотехники не приступят к работе.

Ничего особенного, просто в Потсдаме обезвреживают очередную неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. 204-ю по счету, начиная с момента воссоединения Германии в 1990 году (до 1990 года статистика подобных разминирований в городе не велась). Бомба под водой, в слое ила. Сверху — упавшее дерево. И поскольку единственным способом обезвредить ее взрывотехники признали контролируемый взрыв, власти попросили 7500 жителей прилегающих домов покинуть свои квартиры. На сколько — никто сказать не берется.