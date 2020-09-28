Как в Латвии вычеркивают из экономики страны туристическую отрасль, приносящую миллиарды евро

Убытки отрасли огромны. В апреле бизнес практически встал — число иностранных гостей сократилось на 98,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В июне — июле ситуация немного улучшилась, однако, туристов из других стран в гостиницах было по-прежнему на 38,5% меньше, чем годом ранее.

Параллельно все больше стран попадали в так называемый “красный” список, что для отрасли означало новый простой. Работа остановилась также у туроператоров и агентств.

Пособия по простою, которые до середины лета могли получать туристические предприятия, сейчас заменены на субсидии в размере 30% от прошлогодних социальных взносов. До сих пор они были выплачены 414 предприятиям на общую сумму почти 10 миллионов евро, свидетельствуют данные Латвийского агентства инвестиций и развития. Однако в декабре программа закончится и министр финансов Янис Рейрс другой поддержки не обещает: “Это не абстрактные деньги. Это деньги, которые мы заняли. И как долго общество может ждать, пока какая-то отрасль не работает, и занимать, занимать, занимать и перекладывать этот долг на все остальное общество. В связи с этим нужно рассматривать варианты переквалификации”.