Как в сказке: литовская Нида превратилась в королевство льда

Все это сформировалось из-за сырости, ветра и мороза. В результате побережье залива было украшено ледяными скульптурами.

Сколько продержится вся эта красота, зависит от погодных условий. Если они будут благоприятными, то местные жители смогут любоваться этой необычной картиной еще несколько дней.

Delfi делится кадрами, которые сделал фотограф Антанас Межанскас.