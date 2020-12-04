04.12.2020, 10:20

Как в сказке: литовская Нида превратилась в королевство льда


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Как в сказке: литовская Нида превратилась в королевство льда
Фото Антанас Межанскас, Delfi.lt

Жители Ниды и отдыхающие на курорте в четверг увидели сказочную картину. Скамейки, столбы и деревья на косе покрылись льдом и превратились в ледяные скульптуры.

Все это сформировалось из-за сырости, ветра и мороза. В результате побережье залива было украшено ледяными скульптурами.

Сколько продержится вся эта красота, зависит от погодных условий. Если они будут благоприятными, то местные жители смогут любоваться этой необычной картиной еще несколько дней.

Delfi делится кадрами, которые сделал фотограф Антанас Межанскас.

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