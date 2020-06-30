Как волшебник бетона Комендант превратил луг Юлемисте в современный аэропорт

В начале 30-х годов, когда был завершен аэродром у озера Юлемисте, эстонское государство наконец обрело воздушные врата. Луг Таллиннского частного аэропорта, площадью более 30 гектаров, к 1934 году стал настолько ровным, что на нем могли приземляться самолеты. “Но ангары еще только строятся, и рейсовым самолетам, которые должны проводить ночь в Таллинне, приходится стоять под открытым небом. Помещения для пассажиров также готовы только наполовину, — писал „Postimees“. Однако с гордостью добавляя, что, по крайней мере, в Восточной Европе ни один аэропорт не может конкурировать с Таллинном по количеству пассажиров и плотности воздушных сообщений.

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На самом деле Таллиннский аэропорт уже недотягивал, поскольку в других странах строились аэропорты с твердым покрытием летного поля. “Частный аэродром Таллинна плох. Он слишком мал: 600 × 400 метров. Приземляться и взлетать можно только в одну сторону. Выбора нет вне зависимости от того, какой бы ни был ветер. Здания поблизости значительно затрудняют посадку”, — рассказывала газета „Kaja“.