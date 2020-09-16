16.09.2020, 12:00

Как выжить в пандемию: 5-звездочный отель сделал из своего роскошного бассейна рыбную ферму


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Как выжить в пандемию: 5-звездочный отель сделал из своего роскошного бассейна рыбную ферму
Scanpix, AFP

Отели в курортных районах Индии, где туристический бизнес полностью остановлен из-за пандемии коронавируса, выживают как могут. Оригинальный способ представил пятизвездочный курорт Aveda Resort в Кумаракоме, расположенной в центральной части Кералы: чтобы получать хоть какие-то доходы, отель преобразовал свой роскошный бассейн в рыбную ферму.

Стоит отметить, что этот отель-курорт славился своим бассейном — одним из самых больших в этой части Кералы, он занимал почти треть обширной территории гостиницы. Руководство отеля заявило, что “провело мозговой штурм” того, как поддерживать собственность и персонал, и решило “переквалифицироваться”. В бассейне теперь разводят жемчужную пятнистую рыбу — одну из самых дорогих местных разновидностей, пишет TourProm.

“Обслуживание бассейна в течение шести-семи месяцев было дорогостоящим делом, без гостей и без доходов. Поэтому мы подумали об этой альтернативе и предложили этот вариант как временную меру”, — сказал Джиотиш Сурендран, генеральный директор курорта.

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Он также рассказал о планах “фермеров”: каждой жемчужной рыбке требуется от семи до девяти месяцев, чтобы вырасти до 200-250 граммов. На ферму запущено около 16 000 мальков, и в отеле надеются получить прибыль не менее 28 000 долларов США от продажи рыбы.

При этом руководство отеля заявило, что перемены носят временный характер — пока туристы не вернутся. Однако в будущем они планируют создать новую рыбную ферму на прилегающей территории, чтобы использовать этот опыт, полученный во время карантина, в качестве постоянного источника дохода.

Всего в Керале находятся около 5 000 отелей и 37 000 ресторанов. В 2019 году штат посетило около 20 миллионов человек. Именно здесь в Индии находятся лучшие аюрведические центры для восстановления тела и разума. В этом году местные представители туристических ассоциаций уже направили в правительство требование открыть штат для туризма по примеру Гоа.

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