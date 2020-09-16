Как выжить в пандемию: 5-звездочный отель сделал из своего роскошного бассейна рыбную ферму

Стоит отметить, что этот отель-курорт славился своим бассейном — одним из самых больших в этой части Кералы, он занимал почти треть обширной территории гостиницы. Руководство отеля заявило, что “провело мозговой штурм” того, как поддерживать собственность и персонал, и решило “переквалифицироваться”. В бассейне теперь разводят жемчужную пятнистую рыбу — одну из самых дорогих местных разновидностей, пишет TourProm.

“Обслуживание бассейна в течение шести-семи месяцев было дорогостоящим делом, без гостей и без доходов. Поэтому мы подумали об этой альтернативе и предложили этот вариант как временную меру”, — сказал Джиотиш Сурендран, генеральный директор курорта.

Он также рассказал о планах “фермеров”: каждой жемчужной рыбке требуется от семи до девяти месяцев, чтобы вырасти до 200-250 граммов. На ферму запущено около 16 000 мальков, и в отеле надеются получить прибыль не менее 28 000 долларов США от продажи рыбы.