Какие гостиницы Эстонии признаны самыми безопасными в нашей стране

Исполнительный директор Swissôtel Жиль Фельген отметил, что в настоящее время стандарты чистоты и гигиены проходят ревизию и станут одним из наиболее важных для гостиничных учреждений факторов. “Будучи частью быстро завладевшего инициативой концерна Accor, мы можем быть первопроходцами на рынке в части внедрения стандартов ALLSAFE. У нас каждый может чувствовать себя в безопасности — в номере отеля, в ресторане или в спа”, — сказал Фельген.

Руководители обоих отелей смотрят в будущее с умеренным оптимизмом, и, несмотря на то что коронавирус сильно ударил по всему туристическому сектору, отели Accor в Эстонии не планируют закрываться.

“Конечно, хотелось бы надеяться, что коронавирус не будет распространяться так же активно, как весной, но вместе с тем, мы готовы и к возможному новому удару. На данный момент никто точно не знает, что принесут следующие несколько месяцев, но даже если нам придется научиться сосуществовать с коронавирусом, я считаю, что полностью туризм не остановится. Важно уметь адаптироваться к изменившимся обстоятельствам”, — сказал исполнительный директор отеля Ibis Tallinn Center Мадис Лайд.