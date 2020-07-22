Какие тайны до сих пор скрывает Батарейная тюрьма? Раскопки очень удивили археологов

Кроме строителей, задействованных на территории Батарейной тюрьмы, изучить внутренний двор смогли также и археологи, открывшие во время раскопок много интересных деталей. Например, в идеальном состоянии был обнаружен подстенок из гранитных блоков. “Мы сделали первые шурфы перед полубашнями 250-метровой крепостной стены. Хотя мы все знали, что сама крепость сложена из известняка и кирпича, никто не мог предположить, что под ней сохранился такой идеальный гранитный пояс”, — сказал руководитель проекта Артур Юмар. Поскольку в Эстонии гранит такого вида не встречается, ученые предполагают, что этот строительный материал был привезен с других земель — например, с территории современной Финляндии.

Предположительно, возведение гранитного фундамента относится к первой половине XIX века. По словам Артура Юмара, сохранность фундамента настолько хорошая, что сложно даже представить, возможно ли в наши дни достичь такого же результата при помощи современных средств. Особенно учитывая тот факт, что сооружение Батарейной морской крепости длилось 11 лет, а строили, вероятно, сами солдаты. “Это идеальная кладка! Невероятная ручная работа. Строительные блоки настолько большие, что я даже не представляю, сколько каждый из них может весить”, — изумляется он.