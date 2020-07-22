Какие тайны до сих пор скрывает Батарейная тюрьма? Раскопки очень удивили археологов(9)
Уже в конце июля-начале августа все желающие смогут устроить пикник на территории исторического двора Батарейной тюрьмы.
Уже в конце июля-начале августа все желающие смогут устроить пикник на территории исторического двора Батарейной тюрьмы.
Кроме строителей, задействованных на территории Батарейной тюрьмы, изучить внутренний двор смогли также и археологи, открывшие во время раскопок много интересных деталей. Например, в идеальном состоянии был обнаружен подстенок из гранитных блоков. “Мы сделали первые шурфы перед полубашнями 250-метровой крепостной стены. Хотя мы все знали, что сама крепость сложена из известняка и кирпича, никто не мог предположить, что под ней сохранился такой идеальный гранитный пояс”, — сказал руководитель проекта Артур Юмар. Поскольку в Эстонии гранит такого вида не встречается, ученые предполагают, что этот строительный материал был привезен с других земель — например, с территории современной Финляндии.
Предположительно, возведение гранитного фундамента относится к первой половине XIX века. По словам Артура Юмара, сохранность фундамента настолько хорошая, что сложно даже представить, возможно ли в наши дни достичь такого же результата при помощи современных средств. Особенно учитывая тот факт, что сооружение Батарейной морской крепости длилось 11 лет, а строили, вероятно, сами солдаты. “Это идеальная кладка! Невероятная ручная работа. Строительные блоки настолько большие, что я даже не представляю, сколько каждый из них может весить”, — изумляется он.
Фундамент крепости особенно хорошо просматривается с морской стороны форта. В его самой нижней части археологи обнаружили небольшой проем, который 2000 солдат Морской крепости использовали в качестве туалета. В те времена море достигало стен крепости, набегающие волны очищали все содержимое каменной уборной, растворяя все нечистоты в морской воде. “Вот такой самоочищающийся туалет здесь был”, — смеется Артур Юмар.
Несмотря на то, что находка была крайне интересной, из-за развернувшегося строительства гранитную стену снова спрятали под толщей земли.
Помимо гранитного фундамента в идеальном состоянии сохранились и тоннели, предназначенные для защиты крепостных рвов. В случае нападения эти помещения могли служить укрытием для защищавших крепость солдат. Во время Батарейной морской крепости тоннели пролегали по всему периметру комплекса — от одного здания до другого, но позже часть проходов была закрыта.
С исторической точки зрения все обнаруженные находки представляют очень большую ценность, поэтому археологи работают в крепости каждый день. “Нам важно узнать подлинную историю этого знакового места. Все находки важны для реализации намеченных планов развития объекта”, — сказал археолог Таллиннского департамента городского планирования Рагнар Нурк.
Между мощными стенами бывшей морской крепости находятся просторные дворы, поросшие кустарниками и захламленные кучами гравия и строительного мусора. Планируется, что все эти территории будут расчищены и обустроены под нужды местных жителей.
Первым будет приведен в порядок двор со стороны моря. Уже через пару недель впервые за всю историю крепости этот двор откроют для всех желающих. Согласно плану, здесь будут зона отдыха и место для пикников. Еду и напитки можно будет приобрести в небольших кафе-фургонах (food truck). Кроме того, здесь под открытым небом будут проходить концерты и театральные постановки.
Для защиты от дождя и непогоды будет установлена стеклянная крыша, благодаря которой территория трансформируется в своеобразный атриум. Во двор можно будет попасть через великолепные кованые ворота XIX века, случайно обнаруженные во время раскопок.
Изучая исторические карты, заметно, что в XIX веке во дворе крепости находилась скважина, откуда солдаты набирали питьевую воду. Но для того, чтобы зачерпнуть воду, нужно было спуститься по двум лестницам вниз. Место расположения скважины уже обнаружено, но лестницы и другие подземные детали сооружения, к сожалению, до наших дней не сохранились. Наземная часть колодца была в свое время перенесена в Старый город на площадь Башен, где и сегодня окружает действующий фонтан.
Таллиннская “Батарея” (или форт Каларанна) будет полностью реконструирована к 2026 году. Весь комплекс — как снаружи, так и внутри — будет приведен в порядок. Планируется, что на первом этаже крепости со стороны моря будут открыты кафе и рестораны, второй и третий этажи отдадут под офисные помещения и гостевые квартиры. Кроме того, от Горхолла до квартала Ноблесснера проложат набережную, где можно будет любоваться морем и силуэтом города.
Занимается проектом компания Nikolai Esimene OÜ, принадлежащая Урмасу Сыырумаа. Вероятно, компания, созданная специально под проект реконструкции комплекса морской крепости, была названа в честь Николая I не просто так — именно по его приказу в 1829 году началось строительство этого важного военно-морского объекта.
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