Какими будут главные изменения в путешествиях в 2021 году

В частности, по информации авторов материала, отели и гостиницы попытаются привлечь туристов специальными акциями и начнут чаще предлагать клиентам дополнительные бесплатные ночи при бронировании жилья на длительный срок.

Кроме того, во многих объектах размещения появится бесконтактный ресепшн, который позволит ликвидировать длинные очереди на регистрацию новых постояльцев. Также исчезнет ключ от номера в традиционном его понимании — постояльцы смогут заходить в свою комнату, приложив смартфон со специальным кодом к двери.

Вдобавок изменится подход к организации питания — буфет и систему “шведский стол” заменит доставка еды прямо в номер или же обслуживание a la carte.

При этом, по оценке экспертов, в текущем году путешественники будут склонны планировать меньше поездок, так как побоятся попасть под внезапные запреты из-за COVID-19. Более того, многие туристы уже сейчас предпочитают отдых в арендованных домах традиционному размещению в отеле — по мнению специалистов, такой подход станет главным трендом 2021 года.