Какими будут главные изменения в путешествиях в 2021 году
Эксперты туристической области описали главные изменения, которые произойдут в путешествиях в 2021 году ввиду пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений.
Эксперты туристической области описали главные изменения, которые произойдут в путешествиях в 2021 году ввиду пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений.
В частности, по информации авторов материала, отели и гостиницы попытаются привлечь туристов специальными акциями и начнут чаще предлагать клиентам дополнительные бесплатные ночи при бронировании жилья на длительный срок.
Кроме того, во многих объектах размещения появится бесконтактный ресепшн, который позволит ликвидировать длинные очереди на регистрацию новых постояльцев. Также исчезнет ключ от номера в традиционном его понимании — постояльцы смогут заходить в свою комнату, приложив смартфон со специальным кодом к двери.
Вдобавок изменится подход к организации питания — буфет и систему “шведский стол” заменит доставка еды прямо в номер или же обслуживание a la carte.
При этом, по оценке экспертов, в текущем году путешественники будут склонны планировать меньше поездок, так как побоятся попасть под внезапные запреты из-за COVID-19. Более того, многие туристы уже сейчас предпочитают отдых в арендованных домах традиционному размещению в отеле — по мнению специалистов, такой подход станет главным трендом 2021 года.
Наконец, авторы статьи утверждают, что особой популярностью в новом туристическом сезоне будут пользоваться поездки на короткие расстояния. “Дальние страны типа США, Австралии и Новой Зеландии подождут, может быть, до марта 2022 года”, — заключили эксперты.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса
В какое время дня лучше всего пить кофе?
3 неисправности, при которых машину пора продавать
Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»