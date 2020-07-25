25.07.2020, 10:03

Какую страну европейцы считают идеальной для отдыха


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Какую страну европейцы считают идеальной для отдыха
Scanpix, Photo by Kamila Maciejewska on Unsplash

Издание The Independent со ссылкой на данные опроса, проведенного в социальных сетях, сообщает, что Испания, по мнению абсолютного большинства европейцев, является идеальной страной для отдыха.

В исследовании издания приняли участие более 6 000 человек. Среди причин, по которым респонденты отдали предпочтение этой стране, оказалось сочетание хороших пляжей (Испания — лидер по числу “голубых флагов”, которыми отмечают безупречные места отдыха), больших городов с историей, знаменитыми музеями и выдающийся архитектурой, богатого культурного наследия и превосходной кухни, сообщает Noticia.

Немаловажную роль играет то, что Испания территориально доступна. Не нужно пересекать океан, чтобы оказаться в тепле и насладиться морем и солнцем.

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На втором месте, с отставанием всего на 55 голосов, оказалась Италия, которая вобрала в себя удачное расположение, разнообразие культурного ландшафта, людей, истории и изысканной еды.

Третье и четвертое место заняли Германия и Турция.

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