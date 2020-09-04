04.09.2020, 10:31

Канада продлила запрет на въезд для иностранцев

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Канада продлила запрет на въезд для иностранцев
Photo by Silvestri Matteo on Unsplash

Границы Канады будут закрыты для иностранцев минимум до конца сентября – власти снова продлили действие ограничений.

Запрет на въезд не распространяется на жителей США, тех, у кого есть родственники в Канаде или вид на жительство в стране. На границе их (и местных жителей) ждут проверки, после прохождения — обязательный двухнедельный карантин.

За все время в Канаде зарегистрировано почти 130 тысяч случаев заражения коронавирусом, по всему миру — 25 миллионов, сообщает портал 34travel.me.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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