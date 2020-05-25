Канарские острова начнут принимать туристов в июле по новым правилам безопасности
Туристические объекты на Канарских островах в Испании готовятся к приему иностранных туристов в июле по новым правилам безопасности.
Туристические объекты на Канарских островах в Испании готовятся к приему иностранных туристов в июле по новым правилам безопасности.
“Наша основная задача — убедить туристов в безопасности отдыха на Канарских островах. С июля начнут действовать новые правила: общие зоны в отелях будут увеличены, лежаки на пляжах расставлены на расстоянии друг от друга, “шведский стол” сохранится, но выдавать еду будет дополнительный персонал — как и напитки в гостиницах, работающих по системе all inclusive”, — пишет The Guardian со ссылкой на министерство туризма островов.
При этом на островах постараются избежать повсеместного ношения масок и установки защитных экранов, которые вызывают у туристов психологический дискомфорт. Безопасность будут поддерживать с помощью новых технологий. Так, в июле на Канарских островах планируют протестировать “паспорт здоровья“ — приложение с данными о том, что путешественники не заражены Covid-19.
Канарские острова — один из самых зависимых от туристов регионов Европы. В прошлом году сюда приехало 13 млн иностранных гостей (из них 5 млн — британцы). Доходы от туризма обеспечивают 35% ВВП и 40% рабочих мест.
“В целом в Испании постепенно снимают ограничения, связанные с пандемией Covid-19, и рассчитывают возобновить прием иностранных туристов в июле. Несмотря на это, некоторые эксперты считают, что Испания в 2020 году может потерять около 70 млн туристов — 85% от прошлогоднего показателя. Треть туркомпаний в результате кризиса могут исчезнуть, а остальные будут работать с убытками вплоть до 2023-2024 годов”, — отмечает издание.
Причины столь негативного прогноза — беспокойство и стресс у людей из-за пандемии, что будет мешать путешествовать, а также экономический кризис невиданных масштабов: у многих не хватит средств на поездки, а остальные живут в страхе потерять работу.
“Для туристов из Великобритании есть и еще одна причина — в стране с 8 июня начнет действовать 14-дневный карантин для всех въезжающих из-за границы, в том числе, для британских граждан”, — пишет Guardian.
Как отмечает газета, запланированное на июль открытие Канарских островов также может быть скорректировано. “Наши основные туристические рынки — Великобритания, Германия, Скандинавские страны и Италия. Хотя сейчас ситуация там улучшается, в случае усиления пандемии полеты в эти страны могут быть ограничены”, — цитирует издание правительство островов.
Пандемия затронула Канарские острова значительно меньше, чем материковую Испанию. По состоянию на 25 мая там зарегистрировано 2,3 тыс. случаев (в Испании в целом — 236 тыс.).
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- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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