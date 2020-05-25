Канарские острова начнут принимать туристов в июле по новым правилам безопасности

“Наша основная задача — убедить туристов в безопасности отдыха на Канарских островах. С июля начнут действовать новые правила: общие зоны в отелях будут увеличены, лежаки на пляжах расставлены на расстоянии друг от друга, “шведский стол” сохранится, но выдавать еду будет дополнительный персонал — как и напитки в гостиницах, работающих по системе all inclusive”, — пишет The Guardian со ссылкой на министерство туризма островов.

При этом на островах постараются избежать повсеместного ношения масок и установки защитных экранов, которые вызывают у туристов психологический дискомфорт. Безопасность будут поддерживать с помощью новых технологий. Так, в июле на Канарских островах планируют протестировать “паспорт здоровья“ — приложение с данными о том, что путешественники не заражены Covid-19.

Канарские острова — один из самых зависимых от туристов регионов Европы. В прошлом году сюда приехало 13 млн иностранных гостей (из них 5 млн — британцы). Доходы от туризма обеспечивают 35% ВВП и 40% рабочих мест.