Канарские острова вместо туристов захлестнула волна мигрантов

Только за выходные, как сообщает Europa Press, на испанские Канарские острова на 58 деревянных лодках прибыло рекордное количество мигрантов — 2 206 человек. В итоге предполагаемое общее количество прибывших в этом году приблизилось к 15 000 человек, это примерно в четыре раза больше, чем за последние два года вместе взятые. Более того, это самый высокий уровень прибытия африканских мигрантов на атлантические острова Испании с 2006 года, когда на острова прибыли 32 000 мигрантов.

ЕС обещает поддержку — в частности, во время визита на Канарские острова комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Европа солидарна с Испанией, чтобы справиться с резким увеличением числа мигрантов. “Управление миграцией — это обязанность ЕС в целом”, — считает еврочиновник. Тем не менее, разбираться, что делать с мигрантами приходится Испании и непосредственно Канарам.