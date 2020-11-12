12.11.2020, 11:00

Канарские острова вместо туристов захлестнула волна мигрантов


EST
Канарские острова вместо туристов захлестнула волна мигрантов
Scanpix, Reuters, BORJA SUAREZ

Пустующие из-за карантина отели Канарских островов могут заполнить африканские мигранты. Пока европейских туристов “рассадили по домам” в связи с карантином, поток мигрантов из Африки хлынул с удвоенной силой — настолько, что внимание уже обращают высшие должностные лица ЕС, сообщает Tourprom.

Только за выходные, как сообщает Europa Press, на испанские Канарские острова на 58 деревянных лодках прибыло рекордное количество мигрантов — 2 206 человек. В итоге предполагаемое общее количество прибывших в этом году приблизилось к 15 000 человек, это примерно в четыре раза больше, чем за последние два года вместе взятые. Более того, это самый высокий уровень прибытия африканских мигрантов на атлантические острова Испании с 2006 года, когда на острова прибыли 32 000 мигрантов.

ЕС обещает поддержку — в частности, во время визита на Канарские острова комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Европа солидарна с Испанией, чтобы справиться с резким увеличением числа мигрантов. “Управление миграцией — это обязанность ЕС в целом”, — считает еврочиновник. Тем не менее, разбираться, что делать с мигрантами приходится Испании и непосредственно Канарам.

Например, в деревне Аргинегин на юго-западе Гран-Канарии, втором по численности населения острове Канарских островов после Тенерифе, в настоящее время в стесненных условиях находятся под открытым небом около 1 800 человек. А всего Канарских островов только за ноябрь достигли 3500 мигрантов. Части из них предполагается дать место в пустующих отелях. Будут ли пригодны потом эти отели для размещения туристов остается под вопросом.

Читайте также: