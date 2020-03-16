Канцлер Министерства иностранных дел: после среды возможностей для путешествий не будет

Он признал, что тем жителям Эстонии, кто по какой-либо причине на данный момент находится в дальних странах, вернуться домой довольно сложно. Не известно, как долго и где будут совершать свои рейсы авиакомпании. “Так как в Эстонии коронавирус распространяется очень быстро, очевидно, что жители Эстонии, путешествующие по другим странам, окажутся где-то на карантине и не смогут вернуться домой”, — добавил Сакс.
Канцлер сказал, что жители Эстонии, попавшие в сложную ситуацию за границей, должны сообщить о себе по электронной почте konsul@mfa.ee, добавив все свои контактные данные.
Специальное объявление Министерства иностранных дел
Из-за быстрого распространения коронавируса многие страны предпринимают особые меры, которые должны быть учтены жителями Эстонии при отправлении за границу. Например, ограничения по въезду в страну введены со стороны Албании, Соединённых Штатов Америки, Австрии, Китая, Гонконга, Литвы, Израиля, Кипра, Мальты, Норвегии, Пакистана, Польшы, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Швейцарии, Дании, Чехии, Туниса, Украины, Венгрии, Новой Зеландии и Вьетнама. Следует учитывать, что касательно въезда в данные страны введены особые меры — либо действует запрет на въезд в страну, либо можно попасть в карантин или изоляцию.
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