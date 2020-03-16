Канцлер Министерства иностранных дел: после среды возможностей для путешествий не будет

Райнер Сакс подчеркнул рекомендацию Министерства иностранных дел немедленно вернуться в Эстонию и отказаться от путешествий. “Время, отведенное за возвращение туристов, заканчивается. По сути уже после среды возможностей для путешествий не будет. Вторник — последний день, когда более или менее что-то еще доступно и есть несколько каналов, как долететь”, — сказал канцлер.

По словам Райнера Сакса, МИД в первую очередь пытается консультировать людей, возвращающихся в Эстонии из ближнего зарубежья, но по возможности поможет и тем, кто находится в дальних странах. Несмотря на то, что сотрудники Министерства иностранных дел стараются дать как можно больше советов, как действовать в той или иной ситуации, Сакс рекомендуем всем обращаться сначала в авиакомпании и туристическими агенствами для предоставления более точной информации.