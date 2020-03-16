16.03.2020, 16:55

Канцлер Министерства иностранных дел: после среды возможностей для путешествий не будет

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Канцлер Министерства иностранных дел: после среды возможностей для путешествий не будет
Foto: Tanel Meos

Канцлер Министерства иностранных дел Райнер Сакс признал, что на данный момент самое сложное — вернуться из дальних стран, поскольку вариантов авиаперелетов становится все меньше, а пограничный контроль ужесточается.

Райнер Сакс подчеркнул рекомендацию Министерства иностранных дел немедленно вернуться в Эстонию и отказаться от путешествий. “Время, отведенное за возвращение туристов, заканчивается. По сути уже после среды возможностей для путешествий не будет. Вторник — последний день, когда более или менее что-то еще доступно и есть несколько каналов, как долететь”, — сказал канцлер.

По словам Райнера Сакса, МИД в первую очередь пытается консультировать людей, возвращающихся в Эстонии из ближнего зарубежья, но по возможности поможет и тем, кто находится в дальних странах. Несмотря на то, что сотрудники Министерства иностранных дел стараются дать как можно больше советов, как действовать в той или иной ситуации, Сакс рекомендуем всем обращаться сначала в авиакомпании и туристическими агенствами для предоставления более точной информации.

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Он признал, что тем жителям Эстонии, кто по какой-либо причине на данный момент находится в дальних странах, вернуться домой довольно сложно. Не известно, как долго и где будут совершать свои рейсы авиакомпании. “Так как в Эстонии коронавирус распространяется очень быстро, очевидно, что жители Эстонии, путешествующие по другим странам, окажутся где-то на карантине и не смогут вернуться домой”, — добавил Сакс.

Канцлер сказал, что жители Эстонии, попавшие в сложную ситуацию за границей, должны сообщить о себе по электронной почте konsul@mfa.ee, добавив все свои контактные данные.

Специальное объявление Министерства иностранных дел

Из-за быстрого распространения коронавируса многие страны предпринимают особые меры, которые должны быть учтены жителями Эстонии при отправлении за границу. Например, ограничения по въезду в страну введены со стороны Албании, Соединённых Штатов Америки, Австрии, Китая, Гонконга, Литвы, Израиля, Кипра, Мальты, Норвегии, Пакистана, Польшы, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Швейцарии, Дании, Чехии, Туниса, Украины, Венгрии, Новой Зеландии и Вьетнама. Следует учитывать, что касательно въезда в данные страны введены особые меры — либо действует запрет на въезд в страну, либо можно попасть в карантин или изоляцию.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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