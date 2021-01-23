Карабах и Албания. Как война историков отражается на памятниках истории

Ануш Тер-Минасян напоминает, что так же было в Турции с армянскими памятниками архитектуры, которые остались на турецкой территории.
“Они разрушали их, называли албанскими — сейчас они пришли к тому, что это памятники армянские, это приносит им доход, они возят туда туристов. В последние годы они уже не говорят, что это не армянская архитектура”.
Но то — большая и уверенная в себе Турция, а спор между армянами и азербайджанцами на тему “чьи церкви”, как говорят знатоки региона, затихнет не скоро — не раньше, чем будет урегулирован конфликт в целом.
Заур Шириев напоминает, что спор о принадлежности памятников — дело далеко не первостепенной и даже не второстепенной важности в этом конфликте. Оба народа, говорит Шириев, должны прежде признать и осудить преступления, совершенные в обеих войнах, обустроить жизнь в новых условиях, наладить связи между двумя общинами в Карабахе (когда туда вернутся жить азербайджанцы) и между Арменией, Азербайджаном и Турцией — и тогда спадет и накал спора о том, кто древнее.
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