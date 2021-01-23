Карабах и Албания. Как война историков отражается на памятниках истории

В начале декабря в монастырь, который взяли под охрану российские миротворцы, приехала маленькая делегация зарегистрированной в 2003 году властями Азербайджана Албано-удинской христианской общины и провела в нем богослужение.

В Дадиванке-Худавенге в это время, как написала азербайджанская пресса, оставались два армянских священника. Отца Ованнеса (Ованесяна) церковь отозвала в Армению.

По итогам второй карабахской войны Азербайджан вернул себе примерно две трети земель, которые до этого почти тридцать лет контролировали армянские силы. Теперь армяне говорят, что их памятникам, оставшимся на подконтрольной Азербайджану территории, угрожает либо уничтожение, либо переименование из армянских в албанские.

В конце декабря ЮНЕСКО, организация ООН по вопросам науки, образования и культуры, призвала власти Азербайджана поскорее дать разрешение на приезд международной комиссии, которая оценит состояние всех памятников культуры и истории в Карабахе и прилегающих районах.