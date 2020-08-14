Карантин в Финляндии: для туристов из Эстонии пока действует исключение, но все может поменяться

Руководитель Tallink Silja OÜ Маргус Шульц рассказал ERR, что на самом деле при показателях от 8 до 10 правительство Финляндии может делать исключение для определенных стран, применяя или, наоборот, отменяя требование самоизоляции для прибывающих.

По словам Шульца, правительство Финляндии рассматривает список стран через каждые две недели: на прошлой неделе Эстония была признана безопасной страной, на следующей неделе будет принято новое решение. “Пока Эстония еще в “зеленой” группе”, — сказал Шульц. Он подтвердил, что пока для жителей Эстонии, отправляющихся в Финляндию, никаких ограничений нет.

Вице-канцлер МИД Эстонии по вопросам Европы Мярт Волмер также подтвердил, что пока Эстония находится в списке “зеленых” стран, добавив, что ситуация может поменяться, особенно учитывая рост новых случаев заражения коронавирусом. “Конечно, смотря на вчерашние и сегодняшние данные по количеству выявленных случаев заражения, кажется, что тенденция снижается и положение у нас налаживается, но ситуация довольно непредсказуема”, — сказал он.