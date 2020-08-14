14.08.2020, 17:17

Карантин в Финляндии: для туристов из Эстонии пока действует исключение, но все может поменяться


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Карантин в Финляндии: для туристов из Эстонии пока действует исключение, но все может поменяться
Foto: Henri-Kristian Kirsip

Вчера на прошедшей в Хельсинки пресс-конференции, премьер-министр Финляндии Санна Марин рассказала, что Ведомство здравоохранения и социального развития THL, по просьбе правительства, подготовит “светофорную” таблицу, которая будет классифицировать страны в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Таблицу условно разделили на красную, желтую и зеленую группы. Для путешественников первой — красной группы — предусмотрено обязательное прохождение теста на коронавирус, для туристов из второй — желтой группы — самоизоляция в течение 14 дней. Прибывшие из безопасных стран Европы, которых объединили в зеленой группе, могут находиться в Финляндии без каких-либо ограничений.

Согласно этой таблице, самоизоляцию по прибытии должны соблюдать все туристы, прибывшие из стран, где число выявленных случаев заражения COVID-19 превышает 8 человек на 100 000 населения. По последним данным, в Эстонии этот показатель — 9,2, что автоматически означает, что все путешественники должны соблюдать карантин. Однако, несмотря на это, нашу страну отнесли в так называемую “зеленую” группу, на которую требование самоизоляции не распространяется.

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Руководитель Tallink Silja OÜ Маргус Шульц рассказал ERR, что на самом деле при показателях от 8 до 10 правительство Финляндии может делать исключение для определенных стран, применяя или, наоборот, отменяя требование самоизоляции для прибывающих.

По словам Шульца, правительство Финляндии рассматривает список стран через каждые две недели: на прошлой неделе Эстония была признана безопасной страной, на следующей неделе будет принято новое решение. “Пока Эстония еще в “зеленой” группе”, — сказал Шульц. Он подтвердил, что пока для жителей Эстонии, отправляющихся в Финляндию, никаких ограничений нет.

Вице-канцлер МИД Эстонии по вопросам Европы Мярт Волмер также подтвердил, что пока Эстония находится в списке “зеленых” стран, добавив, что ситуация может поменяться, особенно учитывая рост новых случаев заражения коронавирусом. “Конечно, смотря на вчерашние и сегодняшние данные по количеству выявленных случаев заражения, кажется, что тенденция снижается и положение у нас налаживается, но ситуация довольно непредсказуема”, — сказал он.

По словам Волмера, правительство Финляндии пересмотрит список стран и ограничений для них в течение ближайшей недели и примет новое решение, которое вступит в силу с 24 августа. Вице-канцлер МИД Эстонии добавил, что, если в Эстонии будет в дальнейшем наблюдаться рост заразившихся, то, вероятно, туристические поездки могут быть вновь запрещены.

Обращаем ваше внимание, что ситуация в странах может поменяться в любой день, поэтому стоит внимательно отнестись к возможным поездкам за границу. Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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