Карантин в Литве ужесточается, но зарубежные поездки и международные авиарейсы не запрещают

“Во время пандемии рекомендуется воздерживаться от необязательных поездок за рубеж, однако граждане Литвы всегда могут вернуться в Литву”, — сказала пресс-секретарь премьера Ингриды Шимоните Раса Якилайтене.

“Выезжать не запрещается. Важно проверить, какие ограничения, требования страна применяет для приезжающих из Литвы”, — сказала представитель премьера.

По словам Р. Якилайтене, сейчас, во время второй волны пандемии, границы не закрывают и другие страны Европы.

“Передвижение людей регулируется во всем Евросоюзе в общем порядке: требуется изоляция, отрицательный тест, а если ситуация в стране, откуда приезжают граждане, очень плохая, то их не впускают”, — сказала она.

Представитель премьера также сказала, что люди, которым нужно выехать из страны, смогут перемещаться между самоуправлениями. И все же Р. Якилайтене предупредила, что приезжающие в Литву из-за рубежа также должны будут соблюдать карантинные ограничения.