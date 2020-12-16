16.12.2020, 12:00

Карантин в Литве ужесточается, но зарубежные поездки и международные авиарейсы не запрещают

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Карантин в Литве ужесточается, но зарубежные поездки и международные авиарейсы не запрещают
Scanpix, Mindaugas Kulbis

С сегодняшнего дня в Литве будет ограничено передвижение между самоуправлениями, но представители правительства говорят, что запретов относительно зарубежных поездок не будет.

“Во время пандемии рекомендуется воздерживаться от необязательных поездок за рубеж, однако граждане Литвы всегда могут вернуться в Литву”, — сказала пресс-секретарь премьера Ингриды Шимоните Раса Якилайтене.

“Выезжать не запрещается. Важно проверить, какие ограничения, требования страна применяет для приезжающих из Литвы”, — сказала представитель премьера.

По словам Р. Якилайтене, сейчас, во время второй волны пандемии, границы не закрывают и другие страны Европы.

“Передвижение людей регулируется во всем Евросоюзе в общем порядке: требуется изоляция, отрицательный тест, а если ситуация в стране, откуда приезжают граждане, очень плохая, то их не впускают”, — сказала она.

Представитель премьера также сказала, что люди, которым нужно выехать из страны, смогут перемещаться между самоуправлениями. И все же Р. Якилайтене предупредила, что приезжающие в Литву из-за рубежа также должны будут соблюдать карантинные ограничения.

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