Карантинные ограничения в Эстонии с 15 июня сохраняются для туристов из четырех стран Европы

Требование двухнедельной самоизоляции с понедельника сохраняется для прибывающих в Эстонию из Швеции, Португалии, Великобритании и Бельгии, для туристов из остальных европейских стран ограничения не применяются.
Требование двухнедельной самоизоляции привязано к эпидемиологической ситуацией в стране, из которой они прибывают, пишет rus.err.ee.
Если коэффициент распространения коронавируса в такой стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 15 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижение не применяются.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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