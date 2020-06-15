Карантинные ограничения в Эстонии с 15 июня сохраняются для туристов из четырех стран Европы

Требование двухнедельной самоизоляции привязано к эпидемиологической ситуацией в стране, из которой они прибывают, пишет rus.err.ee.

Если коэффициент распространения коронавируса в такой стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 15 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижение не применяются.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!